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المنتخب السعودي يواجه نظيره الكويتي ودياً

السعودية الكويت
من مباراة سابقة بين المنتخبين

المنتخب السعودي يواجه نظيره الكويتي ودياً

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الرياض - فيصل الحربي

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يلتقي المنتخب السعودي نظيره المنتخب الكويتي يوم الخميس على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في مواجهة ودية استعداداً للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

ويعود المنتخب السعودي للمباريات الودية من جديد إذ كانت آخر مواجهة للأخضر في نوفمبر الماضي حينما التقى نظيره الجامايكي ودياً في مباراتين حيث انتصر في الأولى 3-صفر، وخسر الثانية 2-1.

وستكون مواجهة الكويت اختباراً قوياً للأخضر الذي سيواجه منتخب فلسطين يوم 30 مارس المقبل في المرحلة السادسة ضمن منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط وخلف المتصدر منتخب أوزبكستان بفارق نقطة وحيدة من 4 مباريات خاضها.

وقرر الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي استدعاء 26 لاعباً منهم 4 لاعبين انضموا للأخضر للمرة الأولى وهم لاعب القادسية حسن العمري ولاعب أهلي جدة علي الأسمري ولاعب الهلال ناصر الدوسري وحارس الشباب زيد البواردي.

واستبعد رينارد المهاجم عبدالله الحمدان لإصابته بفيروس كورونا والمدافع أحمد شراحيلي للإصابة واستدعى الثنائي المدافع زياد الصحفي والمهاجم صالح الشهري.

وفي المقابل يدخل المنتخب الكويتي استعداداً للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وكثّف المنتخب الكويتي معسكراته استعداداً لاستئناف التصفيات حيث سيواجه منتخب أستراليا في يوليو المقبل، وسيلعب منتخب الكويت مباراتين وديتين في معسكره الحالي أمام المنتخب السعودي وأمام منتخب لبنان يوم الاثنين المقبل.

ويحتل المنتخب الكويتي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن الأردن الثالث، وخلف منتخب أستراليا المتصدر بفارق نقطتين، حيث لعب 5 مباريات فاز في 3 وتعادل في مباراة وخسر مباراة.

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