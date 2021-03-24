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كويار:أملك عروضاً من إيطاليا والبرازيل.. ومرتاح مع الهلال

كويار الهلال القادسية
كويار في مباراة الهلال الماضية أمام القادسية

كويار:أملك عروضاً من إيطاليا والبرازيل.. ومرتاح مع الهلال

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العربية. نت

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كشف غوستافو كويار، لاعب خط وسط الهلال السعودي، عن تلقيه عدة عروض من الدوري الإيطالي إضافة إلى البرازيلي، من أجل الانتقال خلال الفترة المقبلة.

وقال الدولي الكولومبي في مقابلة مع إذاعة "كاراكول" في بلاده، يوم الأربعاء: أشعر بالراحة والهدوء مع الهلال، وعائلتي أيضا، وستكون هناك دائما تكهنات حول عودتي إلى الدوري البرازيلي، وتواصلت معي العديد من الأندية بالفعل.

وانتقل صاحب الـ "28 عاما" إلى الهلال في أغسطس 2019 قادما من صفوف فلامنغو البرازيلي، وفاز مع الفريق بلقب الدوري وكأس الملك، ويمتد عقده مع الهلال إلى 2023.

وكشفت وسائل إعلام برازيلية خلال الفترة الماضية، أن كلا من غريميو وأتلتيكو مينيرو مهتمين باللاعب الكولومبي، ويرغبان في كسب توقيعه.

وأضاف كويار في تصريحاته: لقد طلبت أندية من إيطاليا التعاقد معي أيضا، لكنني أشعر بالراحة مع الهلال، وإذا كانت هناك أي مستجدات، فسوف نفكر في الأمر، لكن أحد أسباب قدومي إلى السعودي هو عائلتي، لأن كرة القدم في البرازيل تستهلك اللاعب، ولا يوجد هناك وقت للتواجد مع عائلتك، وأنا أشعر بالراحة التامة هنا.

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