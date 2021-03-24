مدرب الهلال: كاريو يشبه نيمار.. وفريقي أكبر نادٍ في آسيا

كال روجيرو ميكالي، مدرب الهلال السعودي، المديح للاعبه البيروفي أندريه كاريو، وشبهه بالبرازيلي نيمار، ووصفه باللاعب المهم في صفوف فريقه.

وتولى المدرب البرازيلي المسؤولية الفنية للهلال في 15 فبراير الماضي، خلفا للروماني رازفان لوتشيسكو.

وقال روجيرو عن كاريو في مقابلة مع قناة بيرو، يوم الثلاثاء: أندريه يشبه نيمار، هو لاعب مهم للغاية في الهلال، يعرف دائما كيف يخرج شيئا جديدا في المباريات، وهو من النوع الذي يريده كل مدرب في فريقه.

وأضاف: أعلم أنه معشوق الجماهير في بيرو، وأيضا في الهلال، كاريو لاعب أضاف الكثير للدوري السعودي، ويمكنه اللعب مع أي فريق في العالم.

وأكد مدرب الهلال أن كاريو يشعر بالراحة مع فريقه الحالي، وأبان: أعتقد أنه سعيد للغاية باللعب في الهلال، إنه يشعر بارتياح كبير هنا، والهلال هو أكبر ناد في آسيا، وأيضا في السعودية.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي بـ "48 نقطة"، ويبتعد بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني فريق الشباب.