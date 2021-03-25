السعودية تهزم الكويت ودياً بهدف العمري

حقق المنتخب السعودي فوزاً صعباً أمام نظيره المنتخب الكويتي بهدف نظيف على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في مواجهةٍ ودية ضمن استعداداتهما لاستئناف التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، يوم الخميس.

وأكمل المنتخب السعودي استعداده لمواجهة المنتخب الفلسطيني والتي ستكون يوم الاثنين المقبل على ملعب مرسول بارك في المرحلة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وشهدت المباراة أفضلية للمنتخب السعودي الذي فرض سيطرته وسجّل لاعبه محمد الكويكبي هدفاً بعد مرور دقيقتين إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وواصل المنتخب السعودي هجومه وأهدر لاعبه سامي النجعي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله عبدالرحمن غريب إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب السعودي هجومه وكثّف المنتخب الكويتي مناطقه الدفاعية وحاول الاعتماد على الهجمات المرتدة التي لم تجدي نفعاً حيث لم تسنح له فرص خطيرة.

وكاد لاعب المنتخب السعودي محمد الكويكبي أن يفتتح التسجيل حينما سدد كرةً ذكية إلا أنها وجدت الحارس خالد الرشيدي الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 70 تمكن مدافع المنتخب السعودي عبدالاله العمري من تسجيل هدف المباراة الوحيد بعدما ارتقى لعرضية زميله محمد الكويكبي وحول الكرة برأسه في شباك المنتخب الكويتي.

وسيلعب المنتخب السعودي يوم الاثنين المقبل أمام منتخب فلسطين في حين يتعين على المنتخب الكويتي الانتظار حتى مطلع يونيو المقبل حيث سيواجه المنتخب الاسترالي في التصفيات الآسيوية المزدوجة.