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أكثر من 118 ألف صوت لخالد بن فهد في جمعية النصر العمومية

خالد بن فهد عبدالله الدخيل
الأمير خالد بن فهد إلى جانب عبدالله الدخيل بعد الفوز بكأس السوبر

أكثر من 118 ألف صوت لخالد بن فهد في جمعية النصر العمومية

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العربية.نت

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كشف نادي النصر عن قائمة الأعضاء الذهبيين الذين يحق لهم التصويت في اجتماع الجمعية العمومية القادمة، والتي أظهرت امتلاك الأمير خالد بن فهد أكثر من 118 ألف صوت، في رقم يعد الأعلى بين 37 عضواً ذهبياً.

ويملك الأمير خالد بن فهد 118850 صوتاً، ويأتي خلفه عبدالعزيز بغلف بعدد أصوات بلغ 35170 صوتاً، وعبداللطيف الشثري الذي يملك عدد أصوات بلغ 5750، ومحمد العمران 1100.

ويتواجد العضو الذهبي مسلي آل معمر وحيداً في سباق رئاسة نادي النصر، وذلك بعدما رفضت لجنة انتخابات الأندية القائمة التي قدمها غانم المطيري نظراً لعدم التوقيع على إقرار المساهمة التضامنية.

وكانت وزارة الرياضة قد حلت مجلس إدارة النصر السابق برئاسة صفوان السويكت، وكلفت عبدالله الدخيل بتسيير أعمال النادي لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

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