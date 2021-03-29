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السماح لـ40% من الجماهير بحضور مباراة السعودية وفلسطين

السعودية البرازيل
من مباراة سابقة بين السعودية والبرازيل

السماح لـ40% من الجماهير بحضور مباراة السعودية وفلسطين

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة الرياضة السعودية يوم الاثنين السماح لـ40% من الجماهير المحصنين بحضور مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الفلسطيني يوم الثلاثاء، ضمن تصفيات كأس العالم وكأس آسيا، فيما أشارت إلى أن عودة الجماهير بذات النسبة إلى حضور المباريات ستكون اعتباراً من 17 مايو المقبل.

وكشفت الوزارة في بيان صحافي أصدرته أنه وبناء على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد فإنه تم السماح لـ 40% من الجماهير المحصنين بحضور مباراة المنتخب السعودي مع نظيره الفلسطيني يوم الثلاثاء في ملعب "مرسول بارك"، إذ سيتم الدخول لم تظهر حالته كمحصن في تطبيق توكلنا، مع الأخذ بالاعتبار الإجراءات الاحترازية.

كما أكدت الوزارة أن حضور الجماهير المحصنين لبقية المباريات بذات النسبة ستكون ابتداً من يوم 17 مايو المقبل.

وتوقف الحضور الجماهيري لمباريات كرة القدم السعودية منذ مارس من العام الماضي إثر جائحة فيروس كورونا المستجد.

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