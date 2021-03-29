المنتخب السعودي يواجه فلسطين بحثاً عن الصدارة

يتطلع المنتخب السعودي لاعتلاء صدارة مجموعته حينما يستضيف نظيره منتخب فلسطين يوم الثلاثاء على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، في المرحلة السادسة ضمن منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

ويعود المنتخب السعودي مجدداً لخوض غمار التصفيات الآسيوية المزدوجة بعد الغياب القسري لأكثر من عام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والتي تسببت بتأجيل مباريات التصفيات، إذ خاض آخر مواجهة له بالتصفيات الآسيوية في سبتمبر من عام 2019 حينما انتصر على مضيفه أوزبكستان 3-2.

وأمام المنتخب السعودي فرصة كبيرة لاعتلاء الصدارة إذ يحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة عن منتخب أوزبكستان المتصدر.

ويتطلع الأخضر لتحقيق فوزه الثالث في التصفيات، حيث انتصر في لقاءين أمام سنغافورة وأوزبكستان وتعادل أمام منتخب اليمن وفلسطين.

ويسعى الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي لتجاوز عقبة منتخب فلسطين للاقتراب أكثر من التأهل، خاصة أن الأخضر سيلعب 3 لقاءات على ملعبه أمام منتخبات فلسطين واليمن وأوزبكستان في حين سيلعب خارج أرضه مباراة وحيدة أمام منتخب سنغافورة.

واستعد المنتخب السعودي لاستئناف التصفيات على مرحلتين حيث خاض مباراتين وديتين أمام منتخب جامايكا في سبتمبر الماضي فاز في مباراة وخسر مباراة.

واختتم الأخضر استعداده لمواجهة فلسطين حينما خاض مباراة ودية قوية أمام المنتخب الكويتي يوم الخميس الماضي وانتصر بهدف نظيف سجله المدافع عبدالإله العمري.

وفي المقابل يسعى منتخب فلسطين إلى انعاش حظوظه في التأهل بعد الأداء المتواضع الذي قدمه في مبارياته الخمس الماضية، إذ حقق فوزاً وحيداً على حساب ضيفه أوزبكستان بهدفين نظيفين وتعادل في مباراة وحيدة أمام المنتخب السعودي بدون أهداف وخسر 3 مواجهات أمام منتخبات سنغافورة واليمن وأوزبكستان، ليتذيل الترتيب برصيد 4 نقاط.