ريجيكامب مدرباً لأهلي جدة بعقد يمتد إلى 3 أشهر

اتفق أهلي جدة مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، لتولي مسؤولية قيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للصربي فلادان ميلويفيتش الذي تمت إقالته مؤخرا.

وعلمت مصادر "العربية.نت" أن عقد ريجيكامب يمتد لمدة 3 أشهر، حتى نهاية الموسم الجاري، على أن يتم الاتفاق بعد ذلك على تمديد التعاقد.

وسبق أن أشرف ريجيكامب "45 عاما" على تدريب الهلال السعودي في الفترة من 2014 إلى 2015، وخسر معه نهائي دوري أبطال آسيا أمام سيدني الأسترالي، ونهائي كأس ولي العهد أمام أهلي جدة، فريقه الجديد.

وبدأ المدرب الروماني مسيرته في 2010 ودرب عدة أندية في رومانيا أبرزها ستيوا بوخارست، كما قاد ناديي الوحدة والوصل الإماراتي مؤخرا.

وكان الأهلي قد أعلن الأسبوع الماضي إنهاء عقد المدرب فلادان ميلويفيتش بالتراضي، بعدما تولى صاحب الـ "51 عاما" تدريب أهلي جدة في فبراير 2020، ولم ينجح في تحقيق نتائج مرضية في الفترة الأخيرة، إذ يتواجد الأهلي في المركز السابع بسلم ترتيب الدوري، كما خرج من دور الـ 16 في كأس الملك، علما أنه لم يتذوق طعم الانتصار منذ 4 فبراير الماضي.