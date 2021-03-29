.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ريجيكامب مدرباً لأهلي جدة بعقد يمتد إلى 3 أشهر

ريجيكامب
ريجيكامب درب ستيوا بوخارست والهلال السعودي والوصل والوحدة الإماراتيين

ريجيكامب مدرباً لأهلي جدة بعقد يمتد إلى 3 أشهر

متابع الغاء المتابعة

دبي - عبدالملك الجزولي

نشر في: آخر تحديث:

اتفق أهلي جدة مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، لتولي مسؤولية قيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للصربي فلادان ميلويفيتش الذي تمت إقالته مؤخرا.

وعلمت مصادر "العربية.نت" أن عقد ريجيكامب يمتد لمدة 3 أشهر، حتى نهاية الموسم الجاري، على أن يتم الاتفاق بعد ذلك على تمديد التعاقد.

وسبق أن أشرف ريجيكامب "45 عاما" على تدريب الهلال السعودي في الفترة من 2014 إلى 2015، وخسر معه نهائي دوري أبطال آسيا أمام سيدني الأسترالي، ونهائي كأس ولي العهد أمام أهلي جدة، فريقه الجديد.

وبدأ المدرب الروماني مسيرته في 2010 ودرب عدة أندية في رومانيا أبرزها ستيوا بوخارست، كما قاد ناديي الوحدة والوصل الإماراتي مؤخرا.

وكان الأهلي قد أعلن الأسبوع الماضي إنهاء عقد المدرب فلادان ميلويفيتش بالتراضي، بعدما تولى صاحب الـ "51 عاما" تدريب أهلي جدة في فبراير 2020، ولم ينجح في تحقيق نتائج مرضية في الفترة الأخيرة، إذ يتواجد الأهلي في المركز السابع بسلم ترتيب الدوري، كما خرج من دور الـ 16 في كأس الملك، علما أنه لم يتذوق طعم الانتصار منذ 4 فبراير الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو وصور.. أول كاميرا لهاتف ذكي بعدسة سائلة في العالم فيديو وصور.. أول كاميرا لهاتف ذكي بعدسة سائلة في العالم
عقبتان أمام العالم لتجاوز كورونا.. إليك التفاصيل عقبتان أمام العالم لتجاوز كورونا.. إليك التفاصيل

الأكثر قراءة

شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة
نقل انتصار الشراح إلى نقل انتصار الشراح إلى "العناية".. نقص أوكسجين وتلوث دم
بالصور.. قصة الكراكة التي أنقذت السفينة الجانحة بالسويس بالصور.. قصة الكراكة التي أنقذت السفينة الجانحة بالسويس
بالفيديو.. فرحة في قناة السويس وخبر قديم صادم عن السفينة بالفيديو.. فرحة في قناة السويس وخبر قديم صادم عن السفينة
أول مواجهة بين أول مواجهة بين "سيدة قطار سوهاج" وابنها "العاق"
"فراقك مؤلم".. جومانا مراد تعلن وفاة طفلتها وتنشر صورتها

قبل أن تذهب

كيف سقطت مدينة بالما في موزمبيق على يد داعش؟
كيف سقطت مدينة بالما في موزمبيق على يد داعش؟

اكتشف المزيد