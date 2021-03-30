المنتخب السعودي الأولمبي وليبيريا.. 4 أساسيين مقابل 9 محترفين في الخارج

اختتم المنتخب السعودي الأولمبي تجاربه الودية استعداداً لأولمبياد طوكيو الصيف المقبل بتعادل وفوز على منتخب ليبيريا الأول والذي حضر إلى الرياض بقيادة 9 لاعبين ينشطون في دوريات أوروبية وآسيوي، مقابل بعض اللاعبين السعوديين الذين يشاركون بشكل مستمر مع أنديتهم في مسابقة الدوري.

وفاز المنتخب السعودي في مباراته الأولى أمام ليبيريا 3-2، وتعادل في الثانية دون أهداف مع المنتخب الإفريقي المصنف 152 حول العالم.



واحتوت قائمة ليبريا 9 لاعبين ينشطون خارج الديار، أحدهم يلعب في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى وهو ماركوس ماكاولي لاعب نادي الجيل، الذي يحتل المركز السادس عشر في الترتيب، فيما يلعب الباقون في القارة الأوروبية.

ويلعب المدافع مارك باباي في صفوف أوتريخت الهولندي، وبرينس بالدي في فريق فيرونيكيلي من كوسوفو، أما خط الوسط فيتقدمه أوسكار دورلي لاعب سلافيا براغ التشيكي، الذي خاض 8 مباريات مع فريقه في بطولة الدوري الأوروبي بنسختها الحالية، وصنع خلالها هدفاً واحداً، وألين نجي لاعب سلافين بيلوبو الكرواتي، وديفيد تويه لاعب روخ برست من روسيا البيضاء.

وتضمنت خيارات الإنجليزي بيتر بتلر من المحترفين في الخارج بخط الهجوم، إيكرس سيلفانوس لاعب غرويكا الكرواتي، وفان ديف هارمون لاعب لاسي الألباني وبيتر ويلسون من بودبيسكيدزي البولندي.



وفي المقابل، لم يكن في تشكيلة المنتخب السعودي الأولمبي الذي لعب المباراتين منقوصاً من بعض اللاعبين نظراً لتواجدهم مع المنتخب الأول، الكثير من اللاعبين الذين يشاركون بشكل أساسي مع أنديتهم، إذ بعد مضي 24 جولة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، شارك حمد اليامي في 23 مباراة منها بشكل أساسي مع فريقه القادسية، وخلفه زميله في الفريق خليفة الدوسري بفارق مباراة واحدة، وهو ذات العدد الذي شارك فيه علي الحسن مع فريقه النصر، ونواف بوشل ظهير أيمن الفتح.



ولعب حسين العيسى وتركي العمار 20 مباراة مع فريقيهما الوحدة والشباب، بمباراة أكثر من عبدالله حسون لاعب الأهلي، بينما خاض حامد الغامدي 13 مباراة مع الاتفاق وزميله في ذات الفريق سعد السلولي 11 مواجهة، ونايف الماس 9 مباريات مع الباطن، بينما لعب أيمن الخليف وناصر العمران مع الوحدة والشباب على التوالي 7 مباريات، ومختار علي 5 مباريات مع النصر.

وشارك فواز الطريس المنتقل من الاتفاق إلى الهلال في 3 مباريات مع الأخير، بينما لم يلعب كل من يوسف الحربي مع الأهلي ومحمد مران مع النصر ووليد الأحمد مع الفيصلي وعبدالرحمن اليامي مع الاتحاد أكثر من مباراة واحدة خلال مسابقة الدوري.