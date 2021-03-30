انتصار عريض للمنتخب السعودي على فلسطين يمنحه الصدارة

حقق المنتخب السعودي فوزاً كاسحاً أمام ضيفه منتخب فلسطين عقب انتصاره 5-صفر ليعتلي صدارة مجموعته، في المواجهة التي احتضنها ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في المرحلة السادسة ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

ونجح المنتخب السعودي بتحقيق انتصاره الثاني توالياً ولكن هذه المرة أمام أنظار جماهيره التي عادت للمدرجات لأول مرة منذ أكثر من عام.

وانتظر المنتخب السعودي حتى الدقيقة 37 حينما تمكن مدافعه ياسر الشهراني من افتتاح التسجيل بعدما نجح باستغلال الابعاد الخاطئ من الحارس الفلسطيني توفيق علي ليحول الكرة برأسه لتستقر في شباك الضيوف.

وواصل الأخضر هجومه ونجح مهاجمه فهد المولد بتعزيز تقدم المنتخب السعودي حينما سجّل الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية أبعدها الحارس الفلسطيني بصعوبة لتعود للاعب نفسه ويسددها بقوة في الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الأخضر هجومه ونجح المهاجم صالح الشهري بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 52 بعد تلقيه تمريرة من زميله سلطان الغنّام ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

ولم يتوقف الهجوم السعودي وتمكن المهاجم صالح الشهري من تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 58 بعد تلقيه تمريرة من زميله سالم الدوسري ليواجه المرمى ويضع الكرة في شباك الحارس الفلسطيني توفيق علي.

وفرض المنتخب السعودي سيطرته في النصف ساعة الأخيرة وتمكن قائده سالم الدوسري بتسجيل الهدف الخامس عند الدقيقة 89 عن طريق ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب السعودي الى 11 نقطة ليتصدر المجموعة الرابعة بفارق نقطتين عن منتخب أوزبكستان الوصيف، وبقي المنتخب الفلسطيني على رصيده السابق 4 نقاط ليبقى في المركز الأخير بفارق نقطة عن منتخب اليمن صاحب المركز الرابع وقبل الأخير.