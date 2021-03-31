الاتحاد السعودي يعلن عن موعد انطلاق الموسم الجديد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأربعاء انطلاق الموسم القادم 2021-2022 في 12 أغسطس المقبل.



وقال الاتحاد عبر حسابه على "تويتر": موسم جديد يهدينا أبطالا جددا. البداية 12 أغسطس.



ويتصدر الهلال حامل لقب الدوري المحلي للمحترفين ترتيب المسابقة برصيد 48 نقطة، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن الشباب ملاحقه المباشر والمتصدر السابق، وذلك قبل ست جولات على النهاية.



وتعود المسابقات المحلية يوم الأحد المقبل بعد فترة توقف بسبب خوض المنتخب السعودي مباراة مهمة أمام منتخب فلسطين الثلاثاء في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.



ويلتقي التعاون مع الفتح والنصر مع الفيصلي في قبل نهائي كأس الملك يوم الأحد المقبل.