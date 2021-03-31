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سعودية تخطف أنظار "أديداس".. وتنضم إلى نجوم كرة القدم

فرح جفري
فرح جفري لاعبة نادي جدة إيغلز

سعودية تخطف أنظار "أديداس".. وتنضم إلى نجوم كرة القدم

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دبي - عبدالملك الجزولي

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أعلنت شركة "أديداس" الشهيرة للملابس والمنتجات الرياضية، تعاقدها رسميا مع السعودية فرح جفري، لاعبة فريق جدة إيغلز، الذي يشارك في المنافسات المحلية النسائية لكرة القدم.

وتعد البالغة من العمر "18 عاما" أول رياضية سعودية تتعاقد معها العلامة التجارية الألمانية، من أجل تسويق منتجاتها الرياضية عبر اللاعبة التي تمتلك أكثر من 65 ألف متابع عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

الصورة التي نشرها حساب أديداس عبر إنستغرام
الصورة التي نشرها حساب أديداس عبر إنستغرام

ونشر حساب "أديداس" الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تطبيق التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة ترحيبية باللاعبة السعودية، وقال: مستقبل الرياضة هنا، أهلا بك في عائلة أديداس.

وتعد فرح جفري من أوائل اللاعبات التي وقعت معهن الشركة الألمانية عقد رعاية تسويقي في منطقة الخليج العربي.

وبحسب حساب "أديداس" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن العلامة التجارية ترعى عددا من اللاعبين المحترفين في الدوري السعودي، مثل الأرجنتيني بيتي مارتينيز والبرازيلي بتيروس، لاعبي النصر، وثلاثي الهلال البيروفي أندريه كاريو والأرجنتيني لوسيانو فييتو والفرنسي بافتيمبي غوميز، إضافة إلى السوري عمر السومة، مهاجم أهلي جدة.

غوميز مع علامة أديداس
غوميز مع علامة أديداس

أما على مستوى اللاعبين السعوديين المحليين، تضم القائمة كلا من سعود عبدالحميد ظهير اتحاد جدة، وعبدالفتاح عسيري ومختار علي، ثنائي النصر، ومن أهلي جدة محمد الربيعي والصاعد يوسف الحربي، إلى جانب علي النمر، لاعب التعاون.

وكشف فرح جفري في تصريحات لـ "العربية. نت" أن شركة "أديداس" كانت تعمل على مدها بآخر إصدارات أحذية كرة القدم في أوقات سابقة، وأضافت: كانت الشركة ترسل إلي الأحذية الجديدة لتجربتها، بعدها قاموا بعرض العقد من أجل الانضمام إلى عائلتهم.

جفري فازت بلقب هدافة بطولة الأبطال
جفري فازت بلقب هدافة بطولة الأبطال

وأضافت: فخورة بكوني أول رياضية سعودية تتعاقد معها الشركة الرياضية، وأطمح أن تكون هذه البداية لإعطاء المزيد من الفرص لزميلاتي لاعبات كرة القدم النسائية في السعودية.

ولفتت اللاعبة الملقبة بـ "دي بروين السعودية" أن العقد مع أديداس يتضمن تسويق كافة المنتجات الرياضية للشركة، وواصلت: التركيز أكثر سيكون على الإصدارات الجديدة الخاصة بأحذية كرة القدم بحكم أنني لاعبة.

ونالت جفري الموسم الماضي جائزة هدافة بطولة كأس الأبطال في دوري كرة القدم النسائية بالسعودية، وأكد سعادته بحصولها على لقب هدافة أول نسخة لمسابقة سعودية خاصة بالكرة النسائية.

فرح جفري
فرح جفري

وحول طموحاتها المستقبلية، ذكرت: أطمح إلى تمثيل المنتخب السعودي، والعمل على تطوير مهاراتي وإمكاناتي، من أجل تحقيق حلم الاحتراف الخارجي، واختتمت حديثها، قائلة: سعيدة بتطور الكرة النسائية في السعودية، وأطمح إلى المزيد وأتمنى أن يتم تسليط الضوء بصورة أكبر على المواهب النسائية.

يذكر أن "أديداس" ترعى العديد من النجوم العالميين في كرة القدم، في مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، إضافة إلى الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، والألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد.

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