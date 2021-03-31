مدرب فلسطين: احترمنا المنتخب السعودي أكثر مما يجب

أكد نور الدين ولد علي، مدرب المنتخب الفلسطيني، أن فريقه احترم نظيره السعودي أكثر مما يجب، في المباراة التي خسرها بخماسية دون مقابل.

وقال المدرب الجزائري في مقابلة تلفزيونية عقب اللقاء: احترمنا المنتخب السعودي أكثر من اللازم، منحناه أكبر من قيمته، خسرنا بنتيجة ثقيلة، على الرغم من أنني تحدثت مع اللاعبين قبل المواجهة لكن لم يتم تطبيق ما هو مطلوب على أرضية الملعب.

وأضاف: منحنا المنتخب السعودي فرصة اللعب، وأعتقد أننا احترمناه أكثر مما يجب.

وحقق "الأخضر" فوزاً كاسحاً أمام ضيفه منتخب فلسطين عقب انتصاره 5-صفر ليعتلي صدارة مجموعته، في المواجهة التي احتضنها ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، يوم الثلاثاء، في المرحلة السادسة ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وارتفع رصيد المنتخب السعودي إلى 11 نقطة متصدرا مجموعته، بفارق نقطتين عن أوزباكستان، وبقى منتخب فلسطين برصيده السابق 4 نقاط في مؤخرة الترتيب.