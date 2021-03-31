"خماسيات" المنتخب السعودي تعود بعد غياب 10 أعوام

عاد المنتخب السعودي إلى تسجيل خماسية نظيفة في مبارياته لأول مرة منذ ما يقارب عشرة أعوام وذلك بعد فوزه العريض على نظيره الفلسطيني في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا يوم الثلاثاء على ملعب "مرسول بارك" في العاصمة الرياض.

وسجل ياسر الشهراني، فهد المولد، صالح الشهري "هدفين" وسالم الدوسري أهداف المنتخب السعودي في شباك الضيوف ليضمن الأخضر صدارة المجموعة بفارق نقطتين عن أوزبكستان.

وكانت آخر خماسية نظيفة سجلها المنتخب السعودي في شباك هونغ كونغ يوم 28 يوليو 2011، إذ أحرز حسن معاذ ومحمد نور وناصر الشمراني ومحمد السهلاوي وأسامة هوساوي الأهداف، في المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2014.



وخلال تلك الفترة سجل المنتخب السعودي عدة نتائج كبيرة في مبارياته الرسمية والودية، إذ فاز 7-0، و10-0 على تيمور الشرقية في تصفيات كأس العالم الأخيرة، و7-2 أمام كمبوديا في مباراة ودية عام 2017، و5-2 على جامايكا في مباراة ودية جرت أواخر 2017، و4-0 على كوريا الشمالية في كأس آسيا 2019.

