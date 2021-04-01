الانضباط تعاقب النصر وأنمار الحائلي

فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الخميس، عقوبات على كل من نادي النصر وأنمار الحائلي، رئيس اتحاد جدة، إلى جانب فريق العين.

وبحسب بيان اللجنة عبر الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم، تم فرض غرامة مالية تبلغ 33 ألفا و750 ريالا سعوديا على نادي النصر، لتأخير دخول لاعبي الفريق إلى أرض الملعب خلال مواجهة الباطن في الدوري.

وغرم أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، بـ 20 ألف ريال سعودي، لدخوله إلى أرضية الملعب، في مواجهة الاتحاد والرائد بالدوري أيضا.

بينما فرضت اللجنة عقوبة تبلغ 10 آلاف ريال على العين، لحصول سبعة من لاعبي الفريق على إنذارات في مواجهة النصر والعين ضمن منافسة كأس الملك.