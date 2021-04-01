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الهلال يكشف عن إصابة نجمه

صورة نشرها نادي الهلال على تويتر لسالم الدوسري مساء الخميس

الهلال يكشف عن إصابة نجمه

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العربية. نت

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أعلن نادي الهلال السعودي، يوم الخميس، عن إصابة سالم الدوسري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في مفصل القدم.

وأوضح بطل الدوري السعودي في بيان صحافي، أن اللاعب الذي شارك مع الأخضر في المباراة الماضية أمام فلسطين بالتصفيات، تواجد في عيادة النادي، يوم الخميس.

وخاض الدوسري مواجهة السعودية وفلسطين، ولعب طوال زمن المباراة، في اللقاء الذي أقيم ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2013.

وأوضح الهلال أن المدير الفني روجيرو ميكالي، منح أعضاء الفريق راحة يوم الجمعة، على أن يعاودوا تدريباتهم مساء السبت.

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