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بعد 26 عاماً.. مدرب ينتقل بين الهلال وأهلي جدة

ريجيكامب
ريجيكامب سيتولى تدريب أهلي جدة حتى نهاية الموسم

بعد 26 عاماً.. مدرب ينتقل بين الهلال وأهلي جدة

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العربية.نت

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انتقل مدرب بين معسكري أهلي جدة والهلال للمرة الأولى منذ أكثر من 26 عاماً وذلك بعدما أعاد الأخضر الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الأخير إلى الملاعب السعودية بعد 6 أعوام من إقالته بقرار من إدارة الفريق الأزرق.

وأعلن أهلي جدة تعاقده مع المدرب الروماني الذي حضر إلى المنطقة الخليجية أولاً عبر الهلال، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي وذلك لخلافة الصربي فلادان ميليوفيتش الذي تمت إقالته من منصبه.

ولم تستمر قصة ريجيكامب مع الهلال أكثر من 8 أشهر، إذ أشرف على الفريق في صيف 2014، وخسر نهائي دوري أبطال آسيا ذات العام أمام ويسترن سيدني واندررز الأسترالي، وفي فبراير من العام اللاحق خسر كأس ولي العهد أمام أهلي جدة، ليصدر قرار بإقالته من منصبه.

وبالرغم من انتقالات اللاعبين الكثيرة بين العملاقين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا أنه لم يسبق أن دربهما مدرب واحد سوى في مناسبة واحدة وهو البرازيلي سباستياو لازاروني الذي حضر إلى جدة أولاً وعمل بعدها في الرياض.

وجاء لازاروني إلى تدريب أهلي جدة في 1988 وبقي لعام واحد قبل أن يعود إلى بلاده ليكون مدرباً لمنتخب البرازيل في بطولة كأس العالم 1990 التي احتضنتها إيطاليا، في إطار بحث الدولة الأميركية الجنوبية عن لقب المونديال الغائب منذ 20 عاماً حينها.

وتوجه لازاروني إلى إيطاليا بتشكيلة مدججة بعدة نجوم أبرزهم روماريو وبيبيتو وكاريكا وكلاوديو تافاريل وألداير، لكن تلك المغامرة اللاتينية انتهت على يد الجار الأرجنتين في ثمن النهائي بهدف شهير من كلاوديو كانيجيا.

وفي منتصف التسعينات الميلادية عاد لازاروني إلى السعودية ليكون مدرباً للهلال، ومع الأخير احتفل بكأس ولي العهد عام 1995 على حساب الرياض، لكنه لم يستطع الحصول على البطولة الثانية بعدما خسر نهائي الدوري أمام الغريم التقليدي النصر.

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