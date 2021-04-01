مسلي آل معمر يلتقي لاعبي النصر

زار مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، مساء يوم الخميس، وذلك عقب فوزه برئاسة مجلس الإدارة بالتزكية.

وعقدت مساء الخميس الجمعية العمومية للنصر في مقر النادي بالعاصمة الرياض، وتواجد العضو الذهبي مسلي آل معمر وحيداً في سباق رئاسة نادي النصر، وذلك بعدما رفضت لجنة انتخابات الأندية القائمة التي قدمها غانم المطيري، نظراً لعدم التوقيع على إقرار المساهمة التضامنية.

وكانت وزارة الرياضة قد حلت مجلس إدارة النصر السابق برئاسة صفوان السويكت، وكلفت عبدالله الدخيل بتسيير أعمال النادي لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

وبعد إعلان فوزه بالتزكية، التقى الرئيس الجديد للنصر بلاعبي الفريق الأول وتحدث معهم إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك قبل مواجهة الفيصلي في نصف نهائي كأس الملك.