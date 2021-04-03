التعاون يتطلع لتكرار الإنجاز.. والفتح يبحث عن النهائي

يبحث التعاون عن تكرار إنجازه في الموسم قبل الماضي عندما فاز بلقب كأس الملك لأول مرة في تاريخه، حينما يستضيف الفتح في الدور نصف النهائي للمسابقة يوم الأحد.

ويدخل التعاون المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد الأداء المميز الذي قدمه الفريق في مبارياته الأخيرة، إذ لم يعرف طعم الخسارة في آخر 6 مباريات خاضها بعد فوزه في 5 مباريات وتعادل في مباراة.

وبدأ التعاون مشوار التألق بقيادة مدربه الفرنسي كاريترون، والذي أنهى النادي تعاقده معه بشكل ودي ومفاجئ يوم 11 مارس الماضي.

وتعاقدت إدارة التعاون مع المدرب البريطاني نيستور آل مايسترو لقيادة الفريق ونجح في أول مباراتين له حينما انتصر فريقه على القادسية في ربع نهائي كأس الملك، وحقق فوزاً كبيراً من أمام الشباب 3-1 في آخر مبارياته قبل التوقف.

ويبحث التعاون عن تكرار إنجازه الذي حققه في الموسم قبل الماضي حينما حقق أول بطولة في تاريخه بحصوله على لقب كأس الملك عقب فوزه أمام اتحاد جدة 2-1.

وظهر التعاون في الموسمين الأخيرين بمستوى مميز حيث نجح في تحقيق كأس الملك، وكان وصيفاً لبطل كأس السوبر في الموسم الماضي، بالإضافة إلى وصوله للدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا النسخة الماضية.

ووصل التعاون إلى هذا الدور عقب فوزه أمام مضيفه ضمك 2-1 في الدور ثمن النهائي وأقصى ضيفه القادسية من الدور ربع النهائي بذات النتيجة.

وفي المقابل يبحث الفتح عن استعادة أمجاده في موسم 2012-2013 حينما توج بلقب الدوري وكأس السوبر بالوصول للمرة الأولى في تاريخه لنهائي كأس الملك وإكمال أدائه اللافت الذي قدمه في المسابقة.

وعلى الرغم من أداء الفتح المتذبذب في دوري هذا العام إذ يصارع على البقاء، إلا أنه قدّم أداءً مميزاً في كأس الملك بعدما أقصى مضيفيه الهلال واتحاد جدة من المسابقة.