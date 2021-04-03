النصر يخوض اختباراً صعباً أمام الفيصلي في كأس الملك

يخوض النصر اختباراً صعباً يوم الأحد، حينما يستضيف الفيصلي على ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض في الدور نصف النهائي لكأس الملك.

ويدخل النصر المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد الأداء المميز الذي ظهر به الفريق في مبارياته الأخيرة حيث انتصر في آخر 3 مباريات على أهلي جدة 2-1 والعين في الدور ربع النهائي لكأس الملك وأمام الباطن 7-صفر في الدوري.

ويعيش النصر أوضاعاً فنية وإدارية مميزة حيث ستكون هذه المباراة هي الأولى لإدارته التي تم تزكيتها يوم الخميس الماضي برئاسة مسلي آل معمر "رئيس رابطة دوري المحترفين السابق" حيث أكد في باكورة تصريحاته بأن التتويج بكأس الملك هو الهدف الأول لفريقه.

ومن المتوقع أن يعيد الكرواتي ألين هورفات مدافعه البرازيلي مايكون بيريرا إلى القائمة الأساسية بعد اكتمال جاهزيته الفنية، في حين يواصل الثنائي الأرجنتيني بيتي مارتينيز وخالد الغنام غيابهما بسبب عدم اكتمال شفائهما من الإصابة.

ووصل النصر إلى هذا الدور بعد فوزه أمام ضيفه الرائد 2-صفر، في الدور ثمن النهائي، وفوزه بثلاثية نظيفة أمام ضيفه العين في الدور ربع النهائي للمسابقة.

وفي المقابل يتطلع الفيصلي للوصول لنهائي كأس الملك للمرة الثانية في تاريخه حيث سبق له الوصول في موسم 2017-2018 حينما خسر من أمام اتحاد جدة 3-1.

ويأمل البرازيلي تشاموسكا مدرب الفيصلي في أن يراضي جماهير ناديه بالوصول لنهائي كأس الملك خاصة بعد الأداء المتواضع الذي قدمه في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ولم يعرف الفيصلي طعم الانتصارات في آخر 3 مواجهات بالدوري عقب تلقيه خسارتين متتاليتين أمام الاتفاق والرائد وتعادل أمام العين.

ووصل الفيصلي إلى هذا الدور عقب فوزه بركلات الترجيح أمام مضيفه الاتفاق في الدور ثمن النهائي وفاز على مضيفه الباطن 2-1 في الدور ربع النهائي.