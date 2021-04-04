التعاون ينهي مغامرة الفتح ويبلغ نهائي كأس الملك

حجز التعاون مقعده في نهائي كأس الملك عقب فوزه الصعب أمام ضيفه الفتح 3-2، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في الدور نصف النهائي للمسابقة.

ونجح التعاون في الوصول لنهائي كأس الملك للمرة الثالثة في تاريخه، حيث كان وصيفاً في نهائي عام 1990حينما خسر من أمام النصر 2-صفر، وفي عام 2019 حيث نجح بالتتويج باللقب بفوزه على اتحاد جدة 2-1.

وكانت المباراة تسير باتجاه فوز سهل للتعاون حينما كان متقدماً بثلاثية نظيفة حتى الدقيقة 72 والذي شهد انتفاضة للفتح اكتفى بتسجيل هدفين فقط.

وتمكن البارغوياني كاكو لاعب التعاون بافتتاح التسجيل عند الدقيقة 25 بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالله الجوعي ليسدد الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل التعاون هجومه ونجح مهاجمه الكاميروني ليندر توامبا بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 55 بعد تلقيه تمريرة من زميله البوروندي أميسي ليسدد الكرة بذكاء في شباك الفتح.

ولم يتوقف هجوم التعاون وتمكن لاعبه أميسي بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 62 بعدما حول عرضية زميله سميحان النابت برأسه في شباك الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال.

وفي الدقائي العشرين الاخيرة كثّف الفتح هجومه وتمكن مهاجمه محمد مجرشي من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 72 بعدما أكمل تمريرة زميله علي الزقعان بقدمه في شباك التعاون.

وواصل الفتح هجومه ونجح لاعبه المغربي مراد باتنه بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 74 بعدما اخترق دفاع التعاون بمهارة وسدد الكرة في الشباك، وحاول الفتح كثيراً تسجيل هدف التعادل إلا أنه لم ينجح لتنتهي المباراة بفوز التعاون 3-2.

وسيلعب التعاون في النهائي أمام الفائز من مواجهة النصر والفيصلي التي تقام في وقت لاحق.