.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الفيصلي يفجر المفاجأة ويقصي النصر من نصف نهائي الكأس

الفيصلي النصر
تافاريس أحرز الهدف الوحيد في المباراة

الفيصلي يفجر المفاجأة ويقصي النصر من نصف نهائي الكأس

متابع الغاء المتابعة

الرياض - فيصل الحربي

نشر في: آخر تحديث:

فجّر الفيصلي مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أقصى مضيفه النصر بفوزه 1-صفر، ليضرب موعداً مع التعاون في نهائي كأس الملك، في المواجهة التي احتضنها ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في الدور نصف النهائي للمسابقة.

ونجح الفيصلي بالوصول للنهائي للمرة الثانية في تاريخه إذ سبق وأن وصل للنهائي موسم 2017-2018 وخسر المباراة 3-1 أمام اتحاد جدة.

وعلى الرغم من أن الفيصلي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة التاسعة حينما طُرد مدافعه إيغور روسي لدخوله العنيف على المغربي نور الدين أمرابط إلا أنه قدّم مباراة كبيرة.

ولم يشهد الشوط الأول فرصاً خطرة من قبل الفريقين على الرغم من سيطرة النصر المطلقة إلا أنها كانت سيطرة سلبية.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه وكاد لاعبه عبدالفتّاح عسيري أن يفتتح التسجيل حينما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله سلطان الغنّام ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس أحمد الكسار الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل النصر هجومه وسنحت لمدافعه عبدالإله العمري فرصة خطيرة حينما ارتقى لعرضية زميله عبدالفتّاح عسيري وحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وكثّف النصر هجومه وكاد لاعبه البديل سامي النجعي أن يفتتح التسجيل حينما سدد كرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس أحمد الكسار الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 81 تمكن الرأس أخضري جوليو تافاريس مهاجم الفيصلي من خطف هدف الفوز لفريقه عن طريق ركلة جزاء تسبب بها بنفسه.

وحاول النصر العودة مجدداً للمباراة حينما فرص سيطرته في الدقائق الأخيرة إلا أنه فشل في الوصول لمرمى الحارس أحمد الكسار بسبب تألق لاعبي الفيصلي لتنتهي المباراة بفوز الضيوف 1-صفر.

وضرب الفيصلي موعداً في النهائي مع التعاون الذي نجح بالفوز على ضيفه الفتح 3-2 في نصف النهائي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أسوأ حادث بتاريخ فرنسا.. قتل خلاله مئات الجنود بلحظات أسوأ حادث بتاريخ فرنسا.. قتل خلاله مئات الجنود بلحظات
يسهل الهضم ويطرد السموم.. فوائد ذهبية لهذا العصير الأحمر يسهل الهضم ويطرد السموم.. فوائد ذهبية لهذا العصير الأحمر

الأكثر قراءة

الأمير حمزة يظهر في فيديو وينفي خبر اعتقاله الأمير حمزة يظهر في فيديو وينفي خبر اعتقاله
الحكومة الأردنية: جهات خارجية تورطت في المخططات المشبوهة للأمير حمزة الحكومة الأردنية: جهات خارجية تورطت في المخططات المشبوهة للأمير حمزة
معلومات ستحل اللغز.. لماذا تتمسك إثيوبيا بسد النهضة؟ معلومات ستحل اللغز.. لماذا تتمسك إثيوبيا بسد النهضة؟
شاهد.. موكب مهيب في القاهرة لنقل المومياوات الملكية شاهد.. موكب مهيب في القاهرة لنقل المومياوات الملكية
فيديو مروع.. سيارة تنقلب عدة مرات بمتسابقة في العلا فيديو مروع.. سيارة تنقلب عدة مرات بمتسابقة في العلا
يسهل الهضم ويطرد السموم.. فوائد ذهبية لهذا العصير الأحمر يسهل الهضم ويطرد السموم.. فوائد ذهبية لهذا العصير الأحمر

قبل أن تذهب

لماذا أصبح نقل جثامين مصابي كورونا عبر الدول أبرز تحديات خلفتها الجائحة؟
لماذا أصبح نقل جثامين مصابي كورونا عبر الدول أبرز تحديات خلفتها الجائحة؟

اكتشف المزيد