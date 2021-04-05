كم كانت أعمار لاعبي النصر عندما حقق الفريق كأس الملك آخر مرة؟

كان 6 من لاعبي النصر قد أبصروا النور عندما فاز فريقهم بكأس الملك لآخر مرة مطلع التسعينات الميلادية عندما تغلب على التعاون بهدفي ماجد عبدالله، فيما سينتظر الأصفر عاماً إضافياً على الأقل لكسر عقدة البطولة التي ما زالت تعانده منذ 31 عاماً.

وسجل ماجد عبدالله هدفين في شباك التعاون يوم 25 مايو 1990، وهو التاريخ الذي لم يولد قبله سوى 6 لاعبين من تشكيلة النصر الحالية، يتقدمهم الأكبر براد جونز المولود مطلع الثمانينات الميلادية.

وكان الأسترالي جونز، والذي تلقى جزائية جوليو تافاريس لاعب الفيصلي، التي أقصت النصر من بطولة كأس الملك بنسختها الحالية، المولود في عام 1982م، يبلغ من العمر 8 أعوام عندما سجل ماجد عبدالله هدفيه في شباك التعاون، بينما كان عمر الحارس الآخر وليد عبدالله المولود في 1986م في ذلك النهائي 4 أعوام، وأصغر منه بعام المغربي نور الدين أمرابط.



ولم يكمل البرازيلي مايكون وعبدالعزيز الدوسري حين إقامة ذلك النهائي العامين، إذ ولد الأول في سبتمبر من العام 1988 وفي أكتوبر من ذلك العام أبصر الدوسري النور، أما بيتروس فكان عمره حين فاز النصر بالكأس آخر مرة عاماً وأربعة أيام، فيما ولد يحيى الشهري بعد النهائي بشهر، وعبدالرزاق حمدالله بقرابة 7 أشهر.

أما بقية لاعبي النصر الحاليين الذي يعتبر عبدالرحمن العبيد أكبرهم بعد السداسي السابق بعمر 28 عاماً، فقد ولد بعد ذلك النهائي بثلاثة أعوام وبعده بأشهر جاء الأرجنتيني بيتي مارتينيز إلى الحياة وفي منتصف يوليو 1993 أبصر القائد عبدالله مادو النور.