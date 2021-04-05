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"الآسيوي" يوقع اتفاقية حقوق حصرية مع الشركة السعودية للرياضة

الاتحاد الآسيوي
العقد يمتد بين عامي 2021 وحتى 2024

"الآسيوي" يوقع اتفاقية حقوق حصرية مع الشركة السعودية للرياضة

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العربية.نت

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الاثنين توقيع اتفاقية حقوق حصرية مع الشركة السعودية للرياضة، التي حصلت على الحقوق الإعلامية لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في السعودية خلال الفترة من عام 2021 ولغاية 2024.

وبموجب هذه الاتفاقية حصلت الشركة السعودية للرياضة على الحقوق الحصرية في السعودية لبث البطولات الرئيسية للمنتخبات الوطنية والأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومن ضمنها التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 إلى جانب دوري أبطال آسيا.


وستقوم الشركة ببث جميع مباريات المسابقات الآسيوية من خلال منصة "GSA live" كمرحلة أولى، فيما سيتم بث المباريات فضائياً في الربع الأخير من السنة الحالية 2021 على أن يتم الإعلان عن الآلية الخاصة بذلك في وقت لاحق.

وتأسست شركة الرياضة السعودية منتصف 2020، وهي شركة متخصصة في مجال الإعلام الرياضي بهدف تطوير الإنتاج التلفزيوني للمحتوى الرياضي والحصول على حقوق البث الفضائي للأحداث الرياضية العالمية.

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