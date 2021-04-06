الهلال: رازفان أول عضو ذهبي أجنبي في السعودية

أعلن نادي الهلال السعودي، يوم الاثنين، عن انضمام الروماني رازفان لوتشيسكو، إلى قائمة الأعضاء الذهبيين في النادي.

وقال النادي في بيان صحافي: انضم رازفان لوتشيسكو إلى قائمة الأعضاء الذهبيين للنادي، وذلك بعد سداده رسوم العضوية البالغة 100 ألف ريال، كأول أجنبي ينضم للعضويات الذهبية في الأندية السعودية، وفقا للائحة الأساسية للاندية الرياضية المستحدثة منذ عامين.

وتولى البالغ من العمر "52 عاما" تدريب الهلال خلال الفترة من 1 يوليو 2019 إلى 15 فبراير 2021، وحقق معهم دوري أبطال آسيا إلى جانب الدوري والكأس.

