.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فرانس فوتبول: الهلال يحاول التعاقد مع مدرب دورتموند

فافري هالاند
لوسيان فافر مع هالاند نجم بوروسيا دورتموند

فرانس فوتبول: الهلال يحاول التعاقد مع مدرب دورتموند

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت تقارير صحافية فرنسة، يوم الثلاثاء، أن نادي الهلال السعودي تواصل مع لوسيان فافر، المدرب السابق لبوروسيا دورتموند الألماني، من أجل تولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وأقال الهلال في 15 فبراير الماضي مدربه الروماني رازفان لوتشيسكو من تدريب الفريق عقب سلسلة من النتائج السلبية، ويشرف البرازيلي روجيريو ميكالي حاليا على الفريق.

صورة ضوئية من موقع المجلة الفرنسية
صورة ضوئية من موقع المجلة الفرنسية

وقالت "فرانس فوتبول" في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني: بعد إقالته من تدريب بوروسيا دورتموند في ديسمبر الماضي، لكن فافر يجد اهتماما من قبل الهلال السعودي.

وأضافت المجلة الشهيرة: تم تداول اسم المدرب السويسري مؤخرا كخيار محتمل في ليون بدلا من رودي غارسيا، إضافة إلى إمكانية تلقيه عروضا من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن فافر تلقى بالفعل اتصالا من الهلال.

وواصلت: النادي السعودي مستعد لمنح المدرب السويسري فرصة ذهبية للتواجد في منطقة الخليج، ومبلغ يتراوح ما بين 6 إلى 8 ملايين يورو كراتب سنوي، علما أن النصر السعودي كان قد تواصل مع فافر قبل بضع سنوات من أجل الإشراف على تدريب فريقه.

وبدأ البالغ من العمر "63 عاما" مسيرته التدريبية في مطلع تسعينيات القرن الماضي بالدوري السويسري، وقاد 4 أندية في بلاده، قبل أن يشرف على هيرتا برلين الألماني في 2007 وبعده بوروسيا مونشغلادباخ في 2011، قبل أن ينضم إلى نيس الفرنسي في 2016، وبعدها بعامين تولى تدريب بوروسيا دورتموند.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ممثل إيران لمُعارِضة في فيينا: ممثل إيران لمُعارِضة في فيينا: "انقلعي من هُنا"
مسؤول بالأدوية الأوروبية: هناك صلة بين أسترازينيكا والجلطة مسؤول بالأدوية الأوروبية: هناك صلة بين أسترازينيكا والجلطة
الأكثر قراءة
جربت كل طرق حرق دهون الخصر بلا فائدة؟ إليك الأبسط والأنجع  جربت كل طرق حرق دهون الخصر بلا فائدة؟ إليك الأبسط والأنجع 
الأردن.. الأمير حمزة يوقع على رسالة مؤكداً فيها ولاءه للملك عبدالله الأردن.. الأمير حمزة يوقع على رسالة مؤكداً فيها ولاءه للملك عبدالله
الحج والعمرة: منح تصاريح العمرة والزيارة للحرمين برمضان لهذه الفئة الحج والعمرة: منح تصاريح العمرة والزيارة للحرمين برمضان لهذه الفئة
ثوم وفلفل أسود وقرفة.. كيف تتخلص من الوزن الزائد بمكونات من مطبخك؟ ثوم وفلفل أسود وقرفة.. كيف تتخلص من الوزن الزائد بمكونات من مطبخك؟
مدافع أتالانتا: طلبت قميص رونالدو.. لكنه أحرجني مدافع أتالانتا: طلبت قميص رونالدو.. لكنه أحرجني
الغذاء والدواء السعودية: وصول لقاحات كورونا جديدة تخضع للتقييم الغذاء والدواء السعودية: وصول لقاحات كورونا جديدة تخضع للتقييم
قبل أن تذهب
مواجهات دامية في دارفور.. وتعزيزات لإعادة الأمن
مواجهات دامية في دارفور.. وتعزيزات لإعادة الأمن
اكتشف المزيد