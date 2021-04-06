فرانس فوتبول: الهلال يحاول التعاقد مع مدرب دورتموند

كشفت تقارير صحافية فرنسة، يوم الثلاثاء، أن نادي الهلال السعودي تواصل مع لوسيان فافر، المدرب السابق لبوروسيا دورتموند الألماني، من أجل تولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وأقال الهلال في 15 فبراير الماضي مدربه الروماني رازفان لوتشيسكو من تدريب الفريق عقب سلسلة من النتائج السلبية، ويشرف البرازيلي روجيريو ميكالي حاليا على الفريق.

وقالت "فرانس فوتبول" في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني: بعد إقالته من تدريب بوروسيا دورتموند في ديسمبر الماضي، لكن فافر يجد اهتماما من قبل الهلال السعودي.

وأضافت المجلة الشهيرة: تم تداول اسم المدرب السويسري مؤخرا كخيار محتمل في ليون بدلا من رودي غارسيا، إضافة إلى إمكانية تلقيه عروضا من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن فافر تلقى بالفعل اتصالا من الهلال.

وواصلت: النادي السعودي مستعد لمنح المدرب السويسري فرصة ذهبية للتواجد في منطقة الخليج، ومبلغ يتراوح ما بين 6 إلى 8 ملايين يورو كراتب سنوي، علما أن النصر السعودي كان قد تواصل مع فافر قبل بضع سنوات من أجل الإشراف على تدريب فريقه.

وبدأ البالغ من العمر "63 عاما" مسيرته التدريبية في مطلع تسعينيات القرن الماضي بالدوري السويسري، وقاد 4 أندية في بلاده، قبل أن يشرف على هيرتا برلين الألماني في 2007 وبعده بوروسيا مونشغلادباخ في 2011، قبل أن ينضم إلى نيس الفرنسي في 2016، وبعدها بعامين تولى تدريب بوروسيا دورتموند.