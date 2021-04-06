من أول عضو ذهبي أجنبي في الأندية السعودية.. فيتوريا أم رازفان؟

أثار إعلان نادي الهلال يوم الاثنين انضمام مدربه السابق رازفان لوتشيسكو إلى قائمة الأعضاء الذهبيين في النادي كأول أجنبي ينضم إلى القائمة في الأندية السعودية، الكثير من الجدل، إذ تذكر بعض الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي إعلان غريمه التقليدي النصر عن الأمر ذاته مع البرتغالي روي فيتوريا صيف 2019.



وكتب الهلال عبر حسابه على "تويتر": انضم رازفان لوتشيسكو إلى قائمة الأعضاء الذهبيين للنادي، وذلك بعد سداده رسوم العضوية البالغة 100 ألف ريال، كأول أجنبي ينضم للعضويات الذهبية في الأندية السعودية، وفقا للائحة الأساسية للاندية الرياضية المستحدثة منذ عامين.

وقبل لوتشيسكو كان النصر قد أعلن في 25 يوليو 2019 عن انضمام مدربه البرتغالي السابق روي فيتوريا إلى ذات القائمة، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر": انضم لقائمة الأعضاء الذهبيين بنادي النصر السيد روي فيتوريا وذلك بعد سداده لرسوم العضوية الذهبية البالغة مائة ألف ريال .



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وكانت وزارة الرياضة، وحينما كانت تحت مسمى الهيئة العامة للرياضة في 2019 قد أعلنت تغيير نظام العضوية الشرفية في الأندية السعودية إلى عضو ذهبي وعضو عادي، إذ يدفع الأول مبلغ سنوياً يقدر بـ100 ألف ريال سنوياً للنادي، فيما يدفع الثاني ألف ريال سعودي.

وحضر روي فيتوريا إلى النصر في يناير 2019، وبقي معه حتى ديسمبر من العام الماضي عندما تمت إقالته من منصبه لسوء النتائج بعدما حقق بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس السوبر، بينما جاء رازفان لوتشيسكو إلى الهلال صيف 2019 وفاز معه بثلاثية تاريخية وهي بطولة دوري كأس محمد بن سلمان الموسم الماضي وكأس الملك بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا، قبل أن يقال من منصبه شهر فبراير الماضي