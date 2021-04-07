أهلي جدة يسعى لتضميد جراحه على حساب الرائد

يسعى أهلي جدة لتضميد جراحه والعودة لسكة الانتصارات حينما يستضيف الرائد على استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في افتتاح المرحلة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتطلع الأهلي لمسح إخفاقه في المراحل السابقة وفتح صفحة جديدة تنعش حظوظه على الأقل في المنافسة على مركزٍ آسيوي.

وعانى الأهلي من تراجع في المستوى حيث كان الفريق أحد المنافسين على لقب الدوري إلا أن سوء نتائجه ساهمت في عودته للمركز السابع وبفارق 7 نقاط عن اتحاد جدة صاحب المركز الثالث.

ولم يعرف الأهلي طعم الانتصارات في المراحل 7 الماضية حيث تعادل في مباراتين وخسر في آخر خمس مباريات والتي كان آخرها خسارته القاسية من أمام مضيفه الفتح 4-1.

وقررت إدارة الأهلي إقالة الصربي فلادان مدرب الفريق والتعاقد مع الروماني لورينت ريجيكامب والذي سيقود الفريق فيما تبقى من منافسات الدوري ودوري أبطال آسيا الذي سينطلق الأسبوع المقبل.

ولن يتمكن المدرب الروماني الجديد من قيادة فريقه في مواجهة الرائد حيث يخضع للحجر الصحي على أن يقود الفريق رسمياً في مواجهة استقلال طهران بدوري أبطال آسيا والتي ستقام الخميس المقبل.

وسبق لريجيكامب خوض تجربة في الدوري السعودي حينما كان مدرباً للهلال في عام 2014 وتم إقالته بعد خسارة نهائي دوري أبطال آسيا أمام سيدني الأسترالي وخسارته لنهائي كأس ولي العهد أمام الأهلي فريقه الحالي.

‫وفي المقابل يبحث الرائد عن استغلال حالة مضيفه الفنية وتحقيق فوزٍ يبعده عن مناطق الخطر التي تحاصره في المراحل السابقة.

ونجح الرائد في استعادة توازنه في المرحلتين السابقتين بعدما جمع 4 نقاط بفوزه على الفيصلي وتعادله أمام اتحاد جدة ليرفع رصيده إلى 29 نقطة ليتقدم للمركز 12 وبفارق نقطتين عن الوحدة صاحب المركز 14.