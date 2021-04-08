الاتحاد يبحث عن فك عقدة لازمته أمام الهلال

يسعى اتحاد جدة إلى إنهاء عقدة الكلاسيكو أمام الهلال حينما يلاقيه يوم الجمعة على استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في قمة مواجهات المرحلة الـ 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل الاتحاد في أن يواصل تألقه هذا الموسم وينجح في إنهاء عقدة الهلال، خاصة أنه نجح في إنهاء عقدة ديربي جدة أمام الأهلي حينما هزمه في الدور الأول 2-صفر.

وعانى الاتحاد في السنوات الأخيرة في لقاءاته أمام الفرق الجماهيرية النصر والأهلي والهلال حيث ابتعد عن الفوز عليهم لمدة طويلة.

ونجح الاتحاد في إنهاء عقدة النصر في الموسم قبل الماضي حينما انتصر عليه في الدوري، في حين نجح في إنهاء عقدة غريمه التقليدي في مواجهتهم بالدور الأول لهذا الموسم حينما انتصر بثنائية نظيفة.

ولم يعرف الاتحاد طعم الانتصار في الكلاسيكو في آخر 11 مباراة خاضها أمام الهلال في جميع المسابقات حيث خسر 7 مباريات وتعادل في 4.

وتفوق الهلال في مواجهات الكلاسيكو الأخيرة في جميع المسابقات حيث التقوا في 7 مباريات لحساب الدوري وانتصر في 5 وتعادل في مباراتين، والتقوا في نهائي كأس السوبر وانتصر الهلال، والتقوا في مباراتين لحساب دوري أبطال آسيا وتعادلوا ذهاباً وانتصر الهلال إياباً.

وكان آخر فوز للاتحاد في عام 2016 حينما انتصر بثنائية نظيفة في الرياض سجلها مدافعه السابق أحمد عسيري ومهاجمه عبدالعزيز العرياني.