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الرائد يعمّق جراح أهلي جدة ويلحق به الخسارة السادسة توالياً

الأهلي الرائد
من مجريات مباراة الأهلي والرائد

الرائد يعمّق جراح أهلي جدة ويلحق به الخسارة السادسة توالياً

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الرياض - فيصل الحربي

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عمّق الرائد جراح مضيفه أهلي جدة بعدما ألحق به الخسارة السادسة توالياً بفوزه عليه 3-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في افتتاح المرحلة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وواصل الأهلي مستوياته المخيبة بعد تلقيه الخسارة السادسة توالياً لأول مرة في تاريخ مشاركته بدوري المحترفين السعودي.

ونجح الرائد من أنهاء المباراة مبكراً وتحديداً في الشوط الاول الذي أنهاه متقدماً بثلاثية نظيفة كانت قابلة للزيادة.

وتمكن المغربي كريم البركاوي مهاجم الرائد من تسجيل الهدفين الاول والثاني لفريقه عن طريق ركلتي جزاء عند الدقيقتين 16،24.

وعند الدقيقة 28 نجح الكاميروني أرناود دجوم لاعب الرائد بتسجيل الهدف الثالث بعدما حول عرضية زميله الألماني ماركو مارين برأسه في شباك الحارس محمد العويس.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الأهلي الذي فرض سيطرته وانتظر حتى الدقيقة 72 حينما تمكن مهاجمه البديل مهند عسيري بتسجيل الهدف الأول بعدما أكمل تمريرة زميله السوري عمر السومة بقدمه لتستقر في شباك الحارس الجزائري عز الدين دوخة.

وواصل الأهلي هجومه وتمكن مهاجمه عمر السومة بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 90+1 عن طريق ركلة جزاء، إلا أنه لم يكن كافياً حيث أنهى الحكم المباراة بفوز الرائد 3-2.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرائد الى 32 نقطة ليتقدم للمركز الثامن مؤقتاً، وبقي الأهلي على رصيده السابق 35 نقطة ليبقى في المركز السابع.

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