النصر يواجه ضمك بحثاً عن المقعد الآسيوي

يسعى النصر لمواصلة انتصاراته وإبقاء حظوظه قائمة في الحصول على مقعدٍ آسيوي حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على ضمك، في المواجهة التي يحتضنها استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها، في حين يبحث التعاون عن ذات الهدف حينما يستضيف العين، في المرحلة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

ويأمل النصر في تعويض خروجه من كأس الملك والذي كان على يد ضيفه الفيصلي حينما خسر بهدف نظيف السبت الماضي.

ويدخل النصر المباراة بحثاً عن المنافسة على المقعد الآسيوي حيث يطمح لتحقيق انتصار يقلص الفارق بينه وبين اتحاد جدة الثالث إلى 3 نقاط مؤقتاً.

وقدّم النصر أداءً مميزاً في المرحلتين السابقتين بعد انتصاره على مضيفه أهلي جدة 2-1، وفوزه الكبير 7-صفر على ضيفه الباطن ليرفع رصيده الى 36 نقطة ليتقدم للمركز الخامس.

وفي المقابل يسعى ضمك لمواصلة انتفاضته وإبقاء حظوظه قائمة في البقاء موسماً جديداً في الدوري.

وقدّم ضمك أداءً مميزاً في المراحل الثلاث الأخيرة بعد نجاحه بجمع 7 نقاط بفوزه على أهلي جدة وأبها وتعادله أمام الاتفاق ليبقى في المركز الأخير برصيد 24 نقطة.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يتطلع التعاون لمواصلة تألقه حينما يستضيف العين الجريح.

وقدّم التعاون عرضاً لافتاً في مبارياته الخمس الأخيرة حيث جمع 13 نقطة بفوزه على الوحدة والاتفاق وأبها والشباب وتعادل أمام الباطن ليرفع رصيده إلى 38 نقطة متقدماً للمركز الثالث.

ويدخل التعاون المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد تأهله لنهائي كأس الملك عقب فوزه أمام ضيفه الفتح 3-2 ليطير لمواجهة الفيصلي.

وفي المقابل يبحث العين عن تحقيق انتصار يبقي حظوظه قائمة في البقاء، في حين أن الخسارة ستزيد من صعوبة بقائه.

وأنعش العين حظوظه في البقاء بعدما اكتسح ضيفه الوحدة 4-صفر ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويبقى في المركز الأخير.