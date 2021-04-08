حكم الكلاسيكو.. استبعد من نهائي القرن ومرشح لمونديال 2022

يعتبر المغربي رضوان جيّد أحد أبرز الحكام في القارة السمراء في السنوات الأخيرة بعد تألقه الذي بدأ من دوري بلاده إلى أن امتد الى البطولات الإفريقية.

وأسندت لجنة الحكام باتحاد القدم السعودي قيادة كلاسيكو اتحاد جدة إلى الحكم المغربي رضوان "40" عاماً برفقة طاقمه المغربي.

ويملك جيّد سجلاً حافلاً من خلال مشاركاته في الدوري المغربي والبطولة العربية ودوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى مشاركته في مونديال الأندية الذي أقيم في قطر النسخة الماضية.

وكان الحكم المغربي قد اختير لقيادة نهائي القرن الإفريقي والذي جمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في النسخة الماضية إلا أنه استبعد في اللحظات الأخيرة بسبب إصابته بفيروس كورونا بحسب إفادة الاتحاد الإفريقي.

وسيكون رضوان مرشحاً للمشاركة في ادارة مباريات مونديال 2022 بعدما وضعه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضمن القائمة الأولية التي تضم 6 حكام أفارقة بعد نجاحه باجتياز الدورات المخصصة للبطولة، حيث سيكون الاختيار النهائي قبل المونديال بعدة أسابيع.

وعلى الرغم من المسيرة الناجحة لرضوان جيّد إلا أنه سبق وأن أثار الجدل في أكثر من مباراة أدارها والتي أشهرها مواجهة الرجا ونهضة بركان في دوري بلاده حيث طالب الأول من اتحاد القدم المغربي التحقيق مع الحكم بسبب تعرض أحد لاعبيه لإصابة بليغة لم يتعامل معها الحكم كما يجب بحسب وصف بيان النادي المغربي.