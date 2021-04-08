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مذيع "العربية" يفوز بمقعد الإعلام الرياضي

عبدالله الدرويش

مذيع "العربية" يفوز بمقعد الإعلام الرياضي

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العربية.نت

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فاز عبدالله الدرويش، مذيع قناة "العربية" بمقعد في عضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، خلال الانتخابات التي أجريت يوم الخميس.

وحصل الدرويش على 74 صوتا، وأعلنت اللجنة العامة لانتخابات عضوية مجلس الإعلام الرياضي، عن اعتماد أسماء الفائزين بالعضوية للدورة القادمة "2021-2025".

وبدأ عبدالله الدرويش مشواره مع "العربية" في 2010، كمحرر صحافي ومراسل تلفزيوني، قبل أن يصبح مذيعا للنشرات الرياضية في 2013، وشارك في تغطية العديد من المناسبات الرياضية، أبرزها كأس العالم 2014 في البرازيل.

كما فاز كل من عوض الصقور ورياض مسلم وصالح الخليف بالمقاعد الثلاثة الأخرى في عضوية الإعلام الرياضي.

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