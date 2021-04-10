الشباب يضرب الباطن بقوة ويقاسم الهلال الصدارة

استعاد الشباب نغمة الانتصارات بعدما اكتسح مضيفه الباطن 4-1 ليشارك الهلال في الصدارة، في حين اقتنص الفتح 3 نقاطٍ ثمينة بعد فوزه على مضيفه الفيصلي 3-2، في المرحلة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي حفر الباطن استعاد الشباب نغمة الانتصارات بعدما اكتسح مضيفه الباطن 4-1، ليشارك الهلال في الصدارة.

وشهدت المباراة أفضلية للشباب الذي افتتح قائده الأرجنتيني إيفر بانيغا التسجيل بعد مرور 7 دقائق عن طريق ركلة جزاء.

ورد الباطن ونجح لاعبه الهولندي محمد رايحي بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 28 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس زيد البواردي.

وواصل الشباب هجومه ونجح مهاجمه الأرجنتيني كريستيان غوانكا بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 41 بعدما حول عرضية مواطنه بانيغا بقدمه في شباك الباطن.

وكثّف الشباب هجومه وتمكن قائده بانيغا من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 45 بعدما اخترق دفاع الباطن بمهارة ووضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الشباب هجومه واختتم مهاجمه الأرجنتيني غوانكا أهداف فريقه بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 49 بعدما حول عرضية مواطنه بانيغا برأسه في شباك الحارس مزيد آل فريح.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 48 نقطة ليبقى في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر والذي سيواجهه في المرحلة المقبلة، وبقي الباطن على رصيده السابق 28 نقطة ليبقى في المركز 13.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة اقتنص الفتح فوزاً ثميناً أمام مضيفه الفيصلي بعد فوزه 3-2.

وشهدت المباراة إثارةً كبيرة إذ تقدم الفيصلي أولاً عند الدقيقة 19 بهدف لمهاجمه الرأس أخضري جوليو تافاريس، ورد الفتح سريعاً حينما سجّل لاعبه قاسم لاجامي هدف التعادل عند الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني نجح الفيصلي بتسجيل هدف التقدم عند الدقيقة 50 عن طريق لاعبه الهولندي هشام فايق، ليرد الفتح ويسجل هدف التعادل عند الدقيقة 68 عن طريق مهاجمه الهولندي ميتشيل فريدي.

وفي الدقائق الأخيرة كثّف الفتح هجومه ونجح لاعبه البيروفي كريستيان كويفا‫ بتسجيل هدف الفوز عند الدقيقة 90+3.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح إلى 34 نقطة ليتقدم للمركز الثامن، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 30 نقطة ليبقى في المركز 12.