تغريم حارس وقائد النصر 50 ألف ريال

عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم السعودي ثنائي النصر المدافع عبدالله مادو والحارس براد جونز بغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي نظير تغيبهما عن المقابلة الإعلامية التي أعقبت خسارة الفريق أمام الفيصلي في نصف نهائي كأس الملك مطلع الشهر الجاري.

وفرضت لجنة الانضباط مبلغ 20 ألفاً كعقوبة لغياب الحارس الأسترالي جونز، بينما ألزمت مادو بدفع 30 ألف ريال جرّاء تكراره المخالفة أكثر من مرة.

وغادر النصر بطولة كأس الملك بعد خسارته أمام ضيفه الفيصلي بهدف من الرأس أخضري جوليو تافاريس، ليقود الأخير فريقه لمواجهة التعاون في المباراة النهائية في إطار بحثه عن لقبه الأول بالمسابقة.