رفض استئناف النصر ضد قرار إيقاف حمدالله

رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الاثنين الاستئناف المقدم من نادي النصر ضد قرار إيقاف مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله مؤقتاً.

وأوقفت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد المهاجم المغربي (30 عاماً) على خلفية أحداث مباراة فريقه والفيصلي في نصف نهائي كأس الملك مطلع الشهر الجاري، قبل أن يعلن مسلي آل معمر، رئيس النادي العاصمي، عزم إدارته التقدم باستئناف ضد إيقاف اللاعب مؤقتاً لمدة 15 يوماً.

وقالت لجنة الاستئناف إنها قبلت الاستئناف المقدم من نادي النصر شكلاً، لكن رفضته موضوعاً، وأيدت القرار الصادر من لجنة الانضباط والأخلاق، مشيرة إلى أنه غير قابل للطعن.