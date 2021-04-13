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النصر وأندية الأردن.. عبور آسيوي وخسائر غير متوقعة

النصر الوحدات
النصر خسر 3 مرات أمام أندية أردنية

النصر وأندية الأردن.. عبور آسيوي وخسائر غير متوقعة

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الرياض - فيصل الحربي

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يملك النصر تاريخاً مميزاً أمام أندية الأردن التي بدأ مواجهتها قبل 30 عاماً، وفي ذات الوقت تلقى عدة خسائر غير متوقعة منها بين عامي 2005 و2007.

وسبق للنصر أن واجه 4 أندية أردنية هي الوحدات الذي التقاه في 4 مباريات والفيصلي والرمثا وشباب الأردن بواقع مباراتين.

ويملك النصر سجلاً مميزاً أمام الأندية الأردنية حيث لعب أمامها 10 مباريات انتصر في 6 وخسر 3 وتعادل في مواجهة، وكان الرمثا أول فريق أردني يقابله النصر حينما التقاه في بنصف نهائي طولة كأس الكؤوس الآسيوية عام 1992 حيث فاز ذهاباً واياباً 1-صفر و2-1، قبل أن يخسر أمام يوكوهاما مارينوس الياباني (نيسان سابقاً)

ويعتبر الوحدات أكثر فريق أردني يقابله النصر بواقع 4 مباريات إذ انتصر في مباراتين وخسر مباراة وتعادل في مباراة.

وكانت أول مواجهة للنصر أمام الوحدات في البطولة العربية عام 1996 واكتسحه 6-1، قبل أن ينتهي مشوار الأصفر في نصف النهائي بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام غريمه التقليدي الهلال، والتقى الفريقان مجدداً في البطولة العربية عام 2000 وفاز النصر بثلاثية نظيفة، وانتهى مشوار الأخير بالمباراة النهائية عقب الخسارة 2-1 أمام الهلال بهدف عبدالله الجمعان الذهبي.

وفي عام 2006 واجه النصر نظيره الوحدات في الدور ربع النهائي لدوري أبطال العرب وحينها نجح الوحدات بخطف بطاقة التأهل بعد تعادله بالرياض 1-1 وفوزه اياباً في عمّان 2-1، وكان النصر قد واجه شباب الأردن في دور 32 لذات النسخة وخسر ذهاباً 1-صفر وانتصر اياباً بثنائية نظيفة.

وفي دوري أبطال العرب عام 2007 لعب النصر أمام الفيصلي وخسر ذهاباً بهدف نظيف وانتصر في مواجهة الإياب لكن ذلك الانتصار لم يشفع له بالعبور إلى نصف النهائي، إذ تأهل وفاق سطيف الجزائري مع الفيصلي إلى دور الأربعة.

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