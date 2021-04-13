النصر يفتتح مشواره الآسيوي بمواجهة الوحدات الأردني

يفتتح النصر السعودي مشواره الآسيوي يوم الأربعاء حينما يستضيف الوحدات الأردني على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

ويستضيف النصر مباريات مجموعته في الدور التمهيدي والتي تضم بجانبه السد القطري والوحدات الأردني وفولاذ الإيراني، على ملعبه "مرسول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.

ويبحث النصر عن تقديم أداء مميز في البطولة على غرار النسخة الماضية حينما وصل للدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخه وكان قريباً من بلوغ النهائي إلا أنه خسر من بيرسبوليس الايراني بركلات الترجيح.

ويدخل النصر البطولة بحثاً عن بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي والتي ستكون بمثابة إنقاذ لموسمه المليء بالانتكاسات إذ خرج من كأس الملك في الأسبوع الماضي من الفيصلي بالدور نصف النهائي بالإضافة الى تضاءل آماله بالمشاركة في دوري الابطال الموسم المقبل حيث يحتل المركز السادس.

وقررت إدارة النصر الجديدة بقيادة مسلي آل معمر إنهاء تكليف الكرواتي ألين هورفات من تدريب الفريق بعد الخسارة من ضمك 3-2 في الدوري لتعين البرازيلي مانو مينيزيس والذي سيبدأ مشواره مع فريقه الجديد في مباراة السد القطري في المرحلة الثانية إذ يخضع للحجر الصحي بحسب البروتوكولات الصحية الخاصة بوزارة الصحة السعودية.

وكان هورفات قد قاد الفريق خلفاً للبرتغالي المقال روي فيتوريا ونجح بتحقيق كأس السوبر مع النصر عقب فوزه أمام غريمه التقليدي الهلال بثلاثية نظيفة في يناير الماضي.

ووقع اختيار الجهاز الفني السابق للنصر على الرباعي الأجنبي المغربي عبدالرزاق حمدالله ومواطنه نور الدين أمرابط والبرازيلي بيتروس والحارس الأسترالي براد جونز، حيث تم استبعاد الارجنتيني بيتي مارتينيز بسبب الإصابة والبرازيلي مايكون بيريرا لأسباب فنية.

وفي المقابل يطمح الوحدات الاردني لتقديم أداء مميز في افتتاحية مشاركاته بدوري المجموعات لدوري أبطال آسيا والتي لم يسبق أن شارك بها.

وتأهل الوحدات لهذه النسخة مباشرة بعد حصوله على الرخصة الآسيوية، في حين أنه خاض مواجهات الملحق 4 مرات سابقة في أعوام 2015،2016،2017،2019 إلا أنه فشل في التأهل لدور المجموعات.