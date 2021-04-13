.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الهلال يبحث عن تعزيز هجومه بلاعب ميلان

المهاجم الكرواتي مع زميله إبراهيموفيتش

الهلال يبحث عن تعزيز هجومه بلاعب ميلان

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت تقارير صحافية بلجيكية وكرواتية، يوم الثلاثاء، أن نادي الهلال السعودي دخل في مفاوضات مع ماريو ماندزوكيتش، مهاجم ميلان الإيطالي.

وقال موقع "فوتي بول 24" البلجيكي في تقرير له: يقترب ماندزوكيتش من نهاية عقده مع ميلان، ومن المحتمل أن يواصل المهاجم الكرواتي مسيرته في ناد آخر بالصيف، وبالفعل تسعى عدة أندية بلجيكية للتعاقد مع المهاجم، لكن يبدو أن ماندزوكيتش في طريقه إلى الدوري السعودي، إذ حصل على عرض من نادي الهلال، والأمور ليست رسمية بعد، لكن المحادثات تسير في الاتجاه الصحيح.

موقع "فوتي بول 24"
موقع "فوتي بول 24"

وأضافت الصحيفة: خلال فترة الانتقالات السابقة، حاول كلوب بروغ الحصول على خدمات المهاجم البالغ من العمر "34 عاما"، كما تحدثت معه أندية أنتويرب وأندرلخت، ولكنهم لم يتمكنوا من حسم الصفقة، ويبدو أن فرصة انتقال الكرواتي إلى بلجيكا ضئيلة جدا.

وأكد التقرير على أن ماندزوكيتش يفضل الانتقال إلى الدوري السعودي في الفترة المقبلة.

صورة ضوئية لخبر الصحيفة الكرواتية
صورة ضوئية لخبر الصحيفة الكرواتية

بدوره، ذكرت موقع صحيفة "نت. إتش آر" الكرواتي أن نادي الهلال مستعد لتقديم عرضه من أجل كسب خدمات المهاجم في الفترة المقبلة.

وانتقل ماندزوكيتش إلى ميلان في يناير الماضي، وشارك في 5 مباريات فقط ولم يسجل أي هدف، وكان اللاعب قد خاض عدة تجارب في ألمانيا وكرواتيا، قبل أن يتألق مع أتلتيكو مدريد ثم تشيلسي وبعدها لعب بقميص الدحيل القطري نصف موسم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بدأت بالعصر الفاطمي.. تعرف على تاريخ بدأت بالعصر الفاطمي.. تعرف على تاريخ "الخيم الرمضانية" بمصر
"الوضوء بالمناديل".. تصريح من عالم أزهر يحدث ضجة في مصر
الأكثر قراءة
محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد "رمي الأموال"
معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام! معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام!
"المرحلة الحرجة".. إعلان لا ينذر بالخير من منظمة الصحة
السعودية.. غداً أول أيام شهر رمضان في المملكة السعودية.. غداً أول أيام شهر رمضان في المملكة
آلية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في السعودية آلية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في السعودية
فيديو.. مبتعث سعودي ينقذ مسنا أستراليا من النيران فيديو.. مبتعث سعودي ينقذ مسنا أستراليا من النيران
قبل أن تذهب
تقنية استخدمت في تصنيع لقاح كورونا.. قد تعالج من السرطان
تقنية استخدمت في تصنيع لقاح كورونا.. قد تعالج من السرطان
اكتشف المزيد