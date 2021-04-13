.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بعد فترة بقي فيها عاطلاً.. أحمد موسى يتفق مع نادٍ نيجيري

أحمد موسى النصر أبها
أحمد موسى لاعب النصر السابق

بعد فترة بقي فيها عاطلاً.. أحمد موسى يتفق مع نادٍ نيجيري

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت

نشر في: آخر تحديث:

أكدت "بي بي سي" البريطانية، يوم الثلاثاء، أن أحمد موسى، جناح نادي النصر السعودي السابق، بات على وشك الاتفاق مع نادي كانو بيلارز النيجيري من أجل اللعب له خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع المحطة البريطانية أنه على الرغم من أن التقارير الإخبارية ربطت الدولي النيجيري بأندية عديدة في روسيا وإنجلترا وتركيا، إلا أنه سيرتدي قميص كانو بيلارز.

صورة ضوئية من موقع الصحيفة النيجيرية
صورة ضوئية من موقع الصحيفة النيجيرية

وبعد رحيل صاحب الـ "28 عاما" عن النصر السعودي في 26 أكتوبر 2020، ظل اللاعب عاطلا ولم يوقع عقدا مع أي ناد آخر، لكنه مثل منتخب نيجيريا في عدة مناسبات دولية، آخرها مباراتي منتخب بلاده ضد بنين وليسوتو في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا المقبلة.

وشارك موسى مع النصر في 57 مباراة، سجل معه 11 هدفا وساهم في صناعة 14 هدفا، كما حقق مع الفريق لقب الدوري السعودي في موسم 2018-2019، إلى جانب السوبر السعودي في الموسم التالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بدأت بالعصر الفاطمي.. تعرف على تاريخ بدأت بالعصر الفاطمي.. تعرف على تاريخ "الخيم الرمضانية" بمصر
"الوضوء بالمناديل".. تصريح من عالم أزهر يحدث ضجة في مصر
الأكثر قراءة
محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد "رمي الأموال"
معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام! معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام!
"المرحلة الحرجة".. إعلان لا ينذر بالخير من منظمة الصحة
السعودية.. غداً أول أيام شهر رمضان في المملكة السعودية.. غداً أول أيام شهر رمضان في المملكة
آلية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في السعودية آلية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في السعودية
فيديو.. مبتعث سعودي ينقذ مسنا أستراليا من النيران فيديو.. مبتعث سعودي ينقذ مسنا أستراليا من النيران
قبل أن تذهب
تقنية استخدمت في تصنيع لقاح كورونا.. قد تعالج من السرطان
تقنية استخدمت في تصنيع لقاح كورونا.. قد تعالج من السرطان
اكتشف المزيد