فلورين: حمدالله لا يتأثر وسيثبت ذلك

أكد الروماني فلورين، المدرب المؤقت لنادي النصر، أن عبدالرزاق حمدالله لن يتأثر بالعقوبة الأخيرة التي تعرض لها، وسيثبت ذلك في مباراة فريقه أمام الوحدات الأردني.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي للعبة، قد أوقفت حمدالله مؤقتا لمدة 15 يوماً، على خلفية أحداث مباراة النصر والفيصلي في نصف نهائي كأس الملك.

وقال فلورين خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء الثلاثاء: لن يؤثر موضوع حمدالله عليه، هو لاعب محترف وكبير، وسيثبت ذلك يوم الأربعاء.

ويفتتح النصر مشواره، الأربعاء، في دوري أبطال آسيا، عندما يواجه نظيره الوحدات الأردني.

وعن المواجهة، قال مدرب النصر: هدفنا الفوز لأن لدينا فريقا جيدا، ومن المهم أن نبدأ بانتصار، هي مباراة مهمة ويجب أن نضع كل تركيزنا وجهدنا من أجل الفوز.

وأكد البرازيلي بيتروس، لاعب النصر، جاهزية الفريق للمواجهة، وأضاف: الجميع سيتفاجأ بعودة مستويات النصر في البطولة، وطموحنا أن نتأهل وسنقدم كل ما بوسنعا من أجل ذلك، وبالنسبة لنا لا تختلف البطولات عن بعضها، لأنه حينما تكون في ناد كبير مثل النصر هدفك الفوز دائما.