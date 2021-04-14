أهلي جدة يسعى لمواصلة مسيرته الناجحة أمام الأندية الإيرانية

يسعى أهلي جدة إلى مواصلة تألقه أمام الأندية الإيرانية حينما يستضيف استقلال طهران يوم الخميس على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في افتتاح مبارياته بدوري أبطال آسيا.

ويملك الهلال مسيرةً جيدة أمام الفرق الإيرانية حيث سبق أن واجههم في 20 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وخسر 6 وتعادل في 4 مواجهات.

وعلى الرغم من تفوق الأهلي على الأندية الإيرانية إلا أنه لا يتفوق على ضيفه استقلال طهران الذي لعب أمامه 4 مباريات في دوري أبطال آسيا انتصر في مباراة وخسر 3 مباريات.

وكانت بداية الأهلي متعثرة في مواجهاته أمام الأندية الإيرانية حيث خسر أول مواجهتين واللتين كانتا أمام استقلال طهران في دور المجموعات لنسخة 2010.

وواصل الأهلي تعثره أمام الأندية الإيرانية حينما واجه ساباهان أصفهان في نسخة 2012 حيث تعادل معه ذهاباً قبل أن يخسر لقاء الإياب 2-1، ليتواجه معه مرة أخرى في ذات النسخة ولكن في الدور ربع النهائي حيث تعادلا سلبياً ذهاباً وفاز الأهلي بمباراة الإياب بنتيجة 4-1.

وفي نسخة 2013 لعب الأهلي أمام ساباهان وانتصر ذهاباً وإياباً 4-2، 4-1 على التوالي، ليحقق فوزاً جديداً في نسخة 2015 على تركتور سازي ذهاباً بهدفين نظيفين، وتعادلا إياباً 2-2.

وفرض الأهلي سيطرته على مواجهاته أمام الأندية الإيرانية عقب فوزه ذهاباً وإياباً على فريق ذوب آهن الإيراني بنتيجة 2-1، 2-صفر على التوالي في نسخة 2017، ليواجه فريق بيرسبوليس في الدور ربع النهائي لذات النسخة ويتعادل معه ذهاباً 2-2، ويخسر لقاء الإياب 3-1.

وفي نسخة 2018 فاز ذهاباً وإياباً أمام تركتور سازي 3 -صفر بمجموع المباراتين، في حين أنه التقى بيرسبوليس في نسخة 2019 وخسر ذهاباً 2-صفر وفاز اياباً 2-1 في دور المجموعات.

آخر مواجهات الفريق أمام الأندية الايرانية كانت في النسخة الماضية والتي استكملت بنظام التجمع بالعاصمة القطرية الدوحة حينما التقى استقلال طهران بدور المجموعات وانتصر ذهاباً 2-1 وخسر لقاء الاياب بثلاثية نظيفة.