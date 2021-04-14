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تفوق كاسح للهلال أمام الأندية الأوزبكية

لقاء سابق للهلال أمام بونيودكور الأوزبكي

تفوق كاسح للهلال أمام الأندية الأوزبكية

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الرياض - فيصل الحربي

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يخوض الهلال السعودي اختباراً جديداً أمام الأندية الأوزبكية حينما يستضيف أجمك على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا، يوم الخميس.

ويملك الهلال سجلاً مميزاً أمام الأندية الأوزبكية حيث لعب أمامهم 18 مباراة انتصر في 12 مباراة وخسر مباراتين وتعادل في 4 مباريات.

ولعب الهلال لأول مرة أمام نادي أوزبكي في ربع نهائي بطولة آسيا أبطال الدوري عام 98 حينما واجه نافباهور في لبنان وانتصر عليه 2-1.

وفي دوري أبطال آسيا بنسختها الجديدة عادت مواجهات الهلال والأندية الأوزبكية حينما واجه ماشال عام 2006 وحينها انتصر ذهاباً في الرياض بخماسية نظيفة وخسر لقاء الإياب 2-1 في طشقند.

وفي نسخة 2007 التقى الهلال أمام باختاكور في دور المجموعات حيث فاز ذهاباً وإياباً بذات النتيجة 2-صفر، وفي نسخة 2009 واجه الهلال نظيره بونيودكور في دور المجموعات وتعادلا ذهاباً في طشقند 1-1، وانتصر إياباً 2-صفر.

وفي نسخة 2010 واجه الهلال بونيودكور في الدور ثمن النهائي حينما كان من مباراة إقصائية وحيدة وانتصر 4-صفر.

وفي نسخة 2014 لعب الهلال أمام بونيودكور في الدور ثمن النهائي وانتصر ذهاباً واياباً 1-صفر و3-صفر على التوالي، ليواصل تفوقه على الأندية الأوزبكية حينما وقع في مجموعة واحدة مع لوكوموتيف في نسخة 2015 حيث انتصر ذهاباً وإياباً 3-1 و2-1.

وفي نسخة 2016 التقى الهلال باختاكور في دور المجموعات وتعادل ذهاباً 2-2 وفاز إياباً 4-1، ليواجه لوكوموتيف في الدور ثمن النهائي ويتعادل سلبياً في مباراة الذهاب في الرياض، ويخسر مواجهة الإياب 2-1.

آخر المواجهات الهلالية أمام الأندية الأوزبكية كانت في النسخة الماضية والتي لم يكملها الهلال بسبب تفشي فيروس كورونا بين لاعبيه حيث التقى باختاكور في دور المجموعات وانتصر ذهاباً 2-1 وتعادل سلبياً في مواجهة الاياب.

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