.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

‫أهلي جدة يواجه استقلال طهران بحثاً عن تعويض إخفاقه المحلي

بانيغا الشباب الأهلي
أهلي جدة في لقاء سابق بالدوري أمام الشباب

‫أهلي جدة يواجه استقلال طهران بحثاً عن تعويض إخفاقه المحلي

متابع الغاء المتابعة

الرياض - فيصل الحربي

نشر في: آخر تحديث:

يتطلع أهلي جدة لتعويض إخفاقه في المسابقات المحلية حينما يستضيف استقلال طهران على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا، يوم الخميس.

ويسعى الأهلي لإنقاذ موسمه بالتأهل للدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا والذي سيخفف من الغضب الجماهيري.

وقدّم الأهلي أسوأ مواسمه في دوري المحترفين السعودي حيث خسر آخر 6 مباريات خاضها، في حين أنه لم يعرف طعم الانتصار في آخر 8 مباريات له.

وقررت ادارة النادي التعاقد مع الروماني لورينت ريجيكامب خلفاً للصربي فلادان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حيث سيبدأ مشواره مع الفريق اعتباراً من مواجهة استقلال طهران.

ويملك ريجيكامب خبرة جيدة في دوري أبطال آسيا حيث قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقبه برفقة فريقه السابق الهلال في عام 2014 حينما خسر النهائي أمام سيدني الاسترالي بهدف وحيد بمجموع المباراتين.

ولم يتوقف اخفاق الأهلي عند هذا الحد حيث خرج من مسابقة كأس الملك مبكراً وتحديداً من الدور ثمن النهائي على يد الوافد الجديد العين حينما خسر على ملعبه بثنائية نظيفة.

ويضم في صفوفه 4 لاعبين أجانب وهم السوري عمر السومة والروماني متيريتا والبوسني ألفيس ساريتش والمغربي إدريس فتوحي.

وفي المقابل يطمح استقلال طهران الى تحقيق فوز سيكون بمثابة الدافع المعنوي القوي خاصة وأن الفريق قدّم أداء جيّد هذا الموسم في الدوري الايراني.

ويحتل استقلال طهران المركز الثالث بالدوري وبفارق 7 نقاط عن المتصدر بيرسبوليس مع تبقي مواجهة مؤجلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مفاجأة.. مؤشر كتلة الجسم ليس مقياسا دقيقا لبدانتك! مفاجأة.. مؤشر كتلة الجسم ليس مقياسا دقيقا لبدانتك!
أكبر من تيتانيك.. سفينة بحجم 3 ملاعب كرة قدم وهذه مهمتها أكبر من تيتانيك.. سفينة بحجم 3 ملاعب كرة قدم وهذه مهمتها
الأكثر قراءة
آلية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في السعودية آلية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في السعودية
دراسة صادمة: الآثار الجانبية لهذا اللقاح أكثر من المتوقع دراسة صادمة: الآثار الجانبية لهذا اللقاح أكثر من المتوقع
معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام! معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام!
أليغري لرئيس يوفنتوس: تخلص من رونالدو أليغري لرئيس يوفنتوس: تخلص من رونالدو
القبض على مذيعة مصرية قتلت زوج شقيقتها .. والسبب القبض على مذيعة مصرية قتلت زوج شقيقتها .. والسبب "وشاية"
خطف وهتك عرض 6 فتيات.. إحالة طبيب مصري وزوجته للجنايات خطف وهتك عرض 6 فتيات.. إحالة طبيب مصري وزوجته للجنايات
قبل أن تذهب
لندن تشهد توافد المواطنين على المطاعم والمقاهي بعد عودة النشاط التجاري
لندن تشهد توافد المواطنين على المطاعم والمقاهي بعد عودة النشاط التجاري
اكتشف المزيد