‫أهلي جدة يواجه استقلال طهران بحثاً عن تعويض إخفاقه المحلي

يتطلع أهلي جدة لتعويض إخفاقه في المسابقات المحلية حينما يستضيف استقلال طهران على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا، يوم الخميس.

ويسعى الأهلي لإنقاذ موسمه بالتأهل للدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا والذي سيخفف من الغضب الجماهيري.

وقدّم الأهلي أسوأ مواسمه في دوري المحترفين السعودي حيث خسر آخر 6 مباريات خاضها، في حين أنه لم يعرف طعم الانتصار في آخر 8 مباريات له.

وقررت ادارة النادي التعاقد مع الروماني لورينت ريجيكامب خلفاً للصربي فلادان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حيث سيبدأ مشواره مع الفريق اعتباراً من مواجهة استقلال طهران.

ويملك ريجيكامب خبرة جيدة في دوري أبطال آسيا حيث قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقبه برفقة فريقه السابق الهلال في عام 2014 حينما خسر النهائي أمام سيدني الاسترالي بهدف وحيد بمجموع المباراتين.

ولم يتوقف اخفاق الأهلي عند هذا الحد حيث خرج من مسابقة كأس الملك مبكراً وتحديداً من الدور ثمن النهائي على يد الوافد الجديد العين حينما خسر على ملعبه بثنائية نظيفة.

ويضم في صفوفه 4 لاعبين أجانب وهم السوري عمر السومة والروماني متيريتا والبوسني ألفيس ساريتش والمغربي إدريس فتوحي.

وفي المقابل يطمح استقلال طهران الى تحقيق فوز سيكون بمثابة الدافع المعنوي القوي خاصة وأن الفريق قدّم أداء جيّد هذا الموسم في الدوري الايراني.

ويحتل استقلال طهران المركز الثالث بالدوري وبفارق 7 نقاط عن المتصدر بيرسبوليس مع تبقي مواجهة مؤجلة.