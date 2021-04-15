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تبرئة حمدالله من تهمة الاعتداء على الحرمة الجسدية

حمدالله
حمدالله مهاجم النصر

تبرئة حمدالله من تهمة الاعتداء على الحرمة الجسدية

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العربية. نت

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عدم ثبوت مخالفة عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر، وقررت إيقاف العقوبة التي تعرض لها سابقا.

وقالت اللجنة في بيان صحافي، يوم الثلاثاء: انتهاء قرار إيقاف حمدالله لمدة 15 يوما، لعدم ثبوت المخالفة، بعد شبهة الاعتداء على الحرمة الجسدية والمعنوية للاعب الفريق المنافس خلال نصف نهائي كأس الملك أمام الفيصلي.

وأضاف البيان: بعد الاطلاع على إفادة لجنة الحكام متضمنة فيديو مصور من الناقل الرسمي، أصدر رئيس اللجنة منطوق القرار المؤقت بإيقاف حمدالله 15 يوما في 7 أبريل الماضي، وبعد التحقيق مع مهاجم النصر حمدالله، وسماع أقوال وليد الأحمد، لاعب الفيصلي، الذي أفاد بأن ما قام به حمدالله يحدث ما بين اللاعبين في كرة القدم وأمر يراه معتاد وأن اللمس كان في أسفل الظهر.

وواصلت اللجنة: وبما أن الطرف المفترض تضرره أقر بعدم وقوع ضرر عليه وأنه يراه أمرا طبيعيا يحدث ما بين اللاعبين، مما يجعل اللجنة تكتفي بما قامت به من تحقيقات، وبالتالي عدم ثبوت المخالفة.

كما قررت الانضباط إيقاف حمدالله مباراتين، وإلزامه بدفع 10 آلاف ريال سعودي، لقيامه بارتكاب سلوك غير رياضي بعد نهاية المباراة.

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