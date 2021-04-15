مدرب أولمبياكوس يدخل قائمة الهلال

كشفت تقارير صحافية برتغالية، يوم الخميس، أن بيدرو مارتينز، المدير الفني لأولمبياكوس اليوناني تلقى اتصالا من ممثلي الهلال السعودي من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وبحسب ما نشرته صحيفة "أوجوغو" عبر موقعها الإلكتروني، فإن المدرب الحاصل على لقب الدوري اليوناني مرتين، يتواجد في الخطط المستقبلية للهلال.

وأضاف التقرير: يتواجد بيدرو مارتينز على قائمة الهلال، من أجل قيادة الفريق في المرحلة المقبلة، وسنرى إذا ما كان المدرب البالغ من العمر "50 عاما" يرى أن هذه هي اللحظة المناسبة لخوض تحد جديد في مسيرته، علما بأنه كان قد رفض عرضا من الشباب السعودي في صيف 2019.

وارتبط اسم المدرب البرتغالي بتدريب ساو باولو، وأكدت الصحافة البرازيلية أن النادي يرغب في الفوز بخدماته.

وكان الهلال أقال مدربه الروماني رازفان لوتشيسكو، وكلف البرازيلي روجيرو ميكالي بتولي المهمة.

وأشرف بيدرو مارتينز على تدريب 8 أندية في البرتغال، خلال الفترة من 2006 إلى 2018، أشهرها فيتوريا غيماريتش، قبل أن يشرف بعد ذلك إلى تدريب أولمبياكوس.