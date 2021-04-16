النصر يبحث عن إيقاف تفوق السد القطري

يملك النصر مسيرةً غير جيدة في مبارياته أمام السد القطري والأندية القطرية بشكل عام في البطولات الآسيوية في دوري أبطال آسيا بنسخته الجديدة ودوري الابطال بنسخته القديمة وكأس الكؤوس الآسيوية.

ويستضيف النصر يوم السبت على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض نظيره السد القطري في مباراة مهمة للفريقين، لتعويض تعادلهما المفاجئ أمام الوحدات الأردني وفولاذ الإيراني.

ويعتبر السد أكثر الأندية التي واجهها النصر في دوري أبطال آسيا بواقع 6 مباريات حيث انتصر مباراة وخسر مباراتين وتعادل في 3 مباريات.

في حين أن مجموع مباريات النصر أمام الأندية القطرية 14 لقاء انتصر في 3 مباريات وخسر 5 مباريات وتعادل في 6 مباريات.

وخاض النصر أول لقاء له أمام السد حينما وقعا في مجموعة واحد بنسخة 2011 وهي التي شهدت مشاركة النصر الأولى بالمسابقة بنظامها الجديد حيث انتصر السد بهدف نظيف في الدوحة وسجله مهاجمه السابق عبدالقادر كيتا، في حين انتهى لقاء الإياب بالتعادل الإيجابي 1-1 حيث سجّل للسد مجدي صديق وعادل للنصر حسين عبدالغني.

وفي النسخة قبل الماضية التقى الفريقان في الدور ربع النهائي وفاز النصر ذهاباً في الرياض 2-1 سجلها عبدالرحمن الدوسري والبرازيلي جوليانو وسجّل هدف السد الوحيد علي أسد، في حين خطف السد بطاقة التأهل بفوزه إياباً 3-1 سجلها أكرم عفيف وحسن الهيدوس والجزائري بغداد بونجاح، في حين سجّل هدف النصر مهاجمه عبدالرزاق حمدالله.

وفي النسخة السابقة وقع الفريقان في مجموعة واحدة حيث انتهى لقاء الذهاب بالرياض بالتعادل 2-2 حيث سجل للنصر عبدالرزاق حمدالله وعبدالرحمن العبيد وسجّل للسد بغداد بونجاح وعبدالرزاق حمدالله، وانتهى لقاء الاياب بالتعادل الإيجابي 1-1 سجل للنصر خالد الغنّام وسجل للسد بغداد بونجاح.

وفي دوري أبطال آسيا بالنسخة الجديدة لعب النصر أمام الدحيل 4 مباريات في دور المجموعات لنسختي 2015-2016 حيث انتصر الدحيل في مباراتين وتعادلا في مثلهما.

وفي ذات البطولة بنظامها القديم عام 1996 لعب النصر أمام العربي وانتصر 2-1 بهدفي فهد الهريفي والغاني أوهين كيندي.

وفي 1997واجه النصر نظيره الريان القطري وخسر المباراة بنتيجة 2-1، وفي كأس الكؤوس الآسيوية عام 1998 لعب النصر في الدور ربع النهائي أمام الغرافة القطري، وتعادل سلبيا في مباراة الذهاب وحسم مواجهة الإياب بفوزه 3-2.