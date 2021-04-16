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مينيزيس يدعم حمدالله.. وجونز يطالب بإعادة هوية النصر

مدرب النصر وجونز خلال المؤتمر الصحافي يوم الجمعة

مينيزيس يدعم حمدالله.. وجونز يطالب بإعادة هوية النصر

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العربية. نت

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أكد مانو مينيزيس، مدرب النصر السعودي، جاهزية فريقه لمواجهة السد القطري، وشدد على أن التفاصيل الصغيرة ستحسم المواجهة.

ويلاقي النصر نظيره السد، مساء السبت، ضمن الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال آسيا.

وقال المدرب البرازيلي في مؤتمره الصحافي الأول، الجمعة، حيث سيشرف على مباراته الأولى مع النصر يوم السبت: اللاعبون في قمة الموسم، وبالتأكيد سيكون هناك تأثر لياقي، نعرف أن المواجهة تنافسية، ولن نتعذر بالصعوبات، لكن ليس لدينا مجال لتكثيف التدريبات بسبب الوقت، لذلك يجب أن نكون متماسكين أكثر في الملعب، بمعنى أن يكون ملعبنا ضيق لنستطيع استعادة الكرة بشكل أسرع ونصنع الهجمة بشكل أدق.

وحول مهاجمه عبدالرزاق حمدالله، ذكر: لدينا مهاجم هداف وسجل أهدافا عديدة، وأي لاعب قد يمر بفترة صعبة.

بدوره، أوضح براد جونز، حارس مرمى الفريق، أن المواجهة لن تكون سهلة، وأنهم يعرفون السد جيدا، وأردف: يجب أن نكون في أفضل حالاتنا من أجل الفوز، لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين، وعلينا إعادة استكشاف هوية الفريق، ولدينا مدرب جديد يملك خبرة كبيرة ومستوى عاليا.

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