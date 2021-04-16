"فيفا" يعلن تصنيف المنتخبات المشاركة في أولمبياد طوكيو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن تصنيف المنتخبات المشاركة في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو في يوليو المقبل.

وطبقا للتصنيف الذي نشره (فيفا) عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فقد جاء المستوى الأول ليشهد تواجد منتخب اليابان (البلد المضيف) والبرازيل حامل الميدالية الذهبية في النسخة الماضية في ريو دي جانيرو 2016، والأرجنتين وكوريا الجنوبية.

وتتواجد منتخبات المكسيك وألمانيا وهندوراس وإسبانيا في التصنيف الثاني، بينما تواجد منتخب مصر بطل إفريقيا في التصنيف الثالث إلى جانب منتخبات نيوزيلندا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

وجاء المنتخب السعودي في التصنيف الرابع إلى جانب منتخبات كل من أستراليا وفرنسا ورومانيا.

وتقام قرعة منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو يوم 21 من الشهر الجاري.

وكانت دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو قد تأجلت من العام الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.