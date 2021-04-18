الاتفاق يعمّق جراح الوحدة.. والفتح يتعادل مع ضمك



عمّق الاتفاق جراح مضيفه الوحدة بعد فوزه عليه 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في حين تعادل الفتح أمام ضيفه ضمك 1-1، في المرحلة 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة عمّق جراح الوحدة بعدما ألحق به الخسارة السابعة توالياً ليضعه في دائرة الخطر.

وواصل الوحدة معاناته بعد تلقيه الخسارة السابعة توالياً ليقترب كثيراً من العودة لدوري الدرجة الأولى، ويدين الاتفاق بهذا الفوز للاعبه محمد الكويكبي الذي سجّل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 72.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق الى 38 نقطة ليتقدم للمركز الخامس مؤقتاً، وبقي الوحدة على رصيده السابق 27 نقطة ليتراجع للمركز قبل الأخير.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء اقتنص ضمك نقطةً ثمينة من أمام مضيفه الفتح بعد تعادلهما 1-1.

وتقدم الفتح أولاً عند الدقيقة 43 عن طريق لاعبه الجزائري سفيان بن دبكة، وانتظر ضمك حتى الدقيقة 65 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء نفذها مهاجمه الأرجنتيني إيميليو زيلايا.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح الى 35 نقطة ليتقدم للمركز الثامن مؤقتاً، وارتفع رصيد ضمك الى 28 نقطة ليتقدم للمركز 14.